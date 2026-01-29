Slušaj vest

Aleksandar Požgaj, bivši rijaliti učesnik i političar otkrio je nedavno da ga čekaju novi zdravstevni izazovi.On se sada pred operaciju, koja će kao kaže, verovatno biti u sredu, oglasio i sve iznenadio odlukom koju je doneo, a to je da zavešta svoje organe.

Požgaj se javno oglasio na svom profilu na Instagramu i obrazložio zašto je doneu tu odluku:

- Samo kratko, neću da vas davim, ali ipak mislim da ima svoju svrhu za opšte dobro. Generalno za sve. Bio sam i večeras u dogovoreno vreme, niko od mene ovo tražio nije, niti su pomenuli tu temu, nego kada sam video koliko ima mladih lošeg ili teškog zdravlja, doneo sam odluku da zaveštam svoje organe! Mislim da je to korektno sa moje strane - počeo je Požgaj pa nastavio:

- Nisam želeo da ostanem u bolnici do dana kada će me operisati, verovatno već u sredu, moraju da se organizuju, u slučaju da mi pozli idem hitno na VMA jer samo oni mogu po hitnom postupku da urade zahvat, jer to bi jako loše uticalo na moj moral, psihu i generalno za dalje u životu. Sve aktivnosti su mi zabranjeno, u prevodu sada zaboravi na sve, na s***, na kafanu, poslovne sastanke apsolutno skoro sve. I posle operacije oko 6 meseci isto zabranjen s*** i dosta stvari. Da bi mogao da se vratim, moram prvo da odem! Hvala na velikom broju poruka podrške! Svako dobro vam svima želim - završio je Požgaj.

Prijavio bivšu ženu

Podsetimo, Aleksandar Požgaj, prijavio je nedavno suprugu Ivanu za porodično nasilje, a zatim je javno govorio o detaljima.

- Ja sam bio miran i kad je došla policija, nju su smirivali. Ja sam morao da je prijavim za porodično nasilje zarad opštog dobra. To kroz šta sam ja prošao nisam video ni u filmovima. U tom trenutku mi nije bilo smešno, uvek sam smiren. Za njeno dobro sam gledao da se ne povredi, da ne povredi mene. Ivana je pretila da će namerno udariti glavom o šank.

- Izašao sam na terasu, ona me je zatvorila tamo. Onda je posle pet minuta otvorila vrata i krenula da vrišti, sva sreća sve sam snimio. Htela je da čuju komšije. Pucala mi je pravo u srce! Rekla je da ima dečka, a dala mi ključ od stana. Posle me je pitala da li hoću da je gledam dok se ona j**e sa njim! Stavila je ključ u gaće i tako je krenuo haos. Video sam i neku mušku majicu na krevetu! – objašnjava Požgaj.

