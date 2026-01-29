Slušaj vest

Pevačica Danijela Karić već godinama uživa u skladnom braku sa plesačem Ivanom Mileusnićem, a sada je otkrila jedan sladak detalj iz njihove svakodnevice.

Na društvenim mrežama, Danijela se pohvalila malim znakom pažnje koji je dobila od supruga, prelepom ružom. Pevačica je istakla da je Ivan i nakon toliko godina braka i dalje iznenađuje i razveseljava je svakog dana.

Foto: Printscreen

- - Bez povoda. Svaki dan. Ovo može samo on - napisala je Danijela uz fotografiju ruže.

Bila u braku sa fudbalerom

Podsetimo, Danijela iza sebe ima brak sa fudbalerom, a o razvodu od Nikole Martaća je govorila.

-Trudim se da ovaj pristup i ja i deca, i svi oko mene, prihvate kao nešto normalno. To stvarno nije tragedija, kada bi se ljudi osvrnuli i videli šta je stvarno tragedija i tuga, ovo bi bilo totalno nevažno. Ja sam srećna - poručila je pevačica tada.

Danijela uživa u skladnom braku:

Ona se od fudbalera razvela nakon devet godina braka, a 2019. godine se udala za Ivana Mileusnića. Danijelina deca iz prvog braka žive sa njima u luksuznom porodičnom domu, a pevačica je svojevremeno govorila o otme kako se Ivan slaže sa njima.

- Ivan je kao prijatelj sa njima, nije u ulozi oca, kao što ni ne treba da bude, oni imaju svog oca i on je divan prema njima. Tako da je sve kako treba, a i u korektnim odnosima sam sa ocem svoje dece - rekla je svojevremeno.

