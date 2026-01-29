Slušaj vest

Menadžer i bivši rijaliti učesnik Bane Čolak, otvoreno je govorio o tome kako se dovijao da zaradi pre nego što je ušao u rijaliti "Zadruga".

Bane je objasnio da se davno odvojio od rijaliti priče, kao i da mu je to samo bio put ka ostvarivanju sna, a to je da zaradi za stan, te i da sebi i partnerki Ivani Krunić obezbedi krov nad glavom.

Povukao se iz medija

On se prisetio i toga kako je nekada zarađivao, te tvrdi da se nije libio da radi razne poslove, a u opticaju su bili oni od branja malina, do mešanja maltera na groblju.

- Povukao sam se malo iz medija, ali je istina da sam hteo da se sklonim iz cele te rijaliti priče, jer odavno nisam deo toga svega. Ja sam u rijaliti ušao da bih zaradio novac za stan. Živeli smo ranije privatno, seljakali smo se, ali sam imao jasan cilj. Ivana i ja smo imali ideju da sebi sve to obezbedimo, da imamo krov nad glavom i tako dalje. Ja sam sada menadžer mojoj Ivani, ali imam još pevača sa kojima radim na dnevnom nivou - kaže Bane, pa dodaje:

Bane Čolak bio u rijalitiju

- Hteo sam prosto da krenem nekim drugim vodama i misli da sam se nekako izdvojio i sklonio od cele te priče. Ne bih voleo da se ponovo vratim u rijaliti jer bi nekako to bio moj lični poraz u smislu toga da nisam napredovao ovako kao ličnost. Dobra stvar je da sam upoznao Ivanu u celoj toj priči i eto ostali smo zajedno. Posle svega nekako smo uspeli da sačuvamo svoju sreću, i jeste istina da su pričali da nećemo da uspemo. Mismo dokazali da nam je veza predivna - rekao je on.

O Ivani Krunić

Bane tvrdi da Ivana Krunić i on ne žude ni sa čim, ni decom ni drugim stvarima u svom odnosu.

- Meni je bitno to šta mi znamo i imamo, nema tu nikakvih okvira u koje treba da se uklopimo. Niti naši bliski ljudi vrše bilo kakav pritisak, a što se tiče svadbe. Nismo ništa mi otkazivali, mi smo samo neke datume pomerali kako bismo stigli da uradimo sve što smo naumili. To je nekako predstavljeno kao da smo imali probleme, možda je neko to i pomislio, a istina je bila takva samo da smo pomerali datume jer nam je tako u datom momentu odgovaralo. Sve je okej, nigde ne žurimo, i stvarno imamo prioritete, a sve dok se oboje oko toga slažemo, nema nikakvih problema.

Bane Čolak je priznao da je radio najrazličitije poslove kako bi obezbedio Ivani i sebi sve što im je potrebno.

- Radio sam na groblju, mešao sam beton i pravili smo spomenike. Meni je rođak Nikola pomogao da zaradim, nazove me i kaže imamo posla, je si li raspoložen da radiš, tako da smo se dogovarali i normalno mi je kao muškarcu bilo da odem i da zaradim novac za svoju porodicu. Muškarac treba da obezbeđuje osnovne uslove, to mi je normalno. Lako je osloniti se na familiju u tim trenucima, ali nismo hteli. Nudili su mi razne stvari da reklamiram, da se bavim reklamama, ali nije mi to bila namera i nisam želeo. Brali smo brat i ja maline, počeli smo tako da radimo jer toga dosta ima u kraju koji je naš tamo oko Arilja. Radio sam dosta to, ali sam u nekom trenutku zbog problema sa nogom prestao. To je brdo, mnogo je tu fizičkog rada, tako da sam posle sve to sa malterom prestao da radim.

Nakon teške saobraćajke, Bane ipak nije zadržao strahove kada su vožnje u pitanju, a otkrio je i da je mama bila stub kuće inače, kao i u ključnim trenucima.

- Falio mi je tata u raznim trenucima, a pogotovo kada sam imao tu saobraćajku. Jeste da se sve to desilo kad sam bio mali, ali bez obzira na sve, ostane to nekako u sećanju. Nemam sad strah kao strah kada me neko drugi vozi, ali naravno da nije prijatno da vozi neko ko je nesiguran u sebe. Majka je uvek nekako bila ključna u svim tim trenucima. Nisam dozvoljavao da me majka traži ako izađem negde, a kad se dešavalo, posle mi je bilo žao. Majka se trudila da nam nadomesti sve vezano za tatu. Nikada nam ništa nije falilo, a bilo je svega. Mislim da je dva sina izvela na pravi put i da je to najbitnije - iskreno je rekao Bane.

