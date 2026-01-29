Aleksandra je podelila fotografiju iz svog doma gde je pozirala u uskom kombinezonu koji je pokazao savršeno njenu figuru, a u opisu je napisala "-3kg".

"Oporavak teče odlično"

- Hvala puno što brinete, operacija krajnika je prošla u najboljem redu. Malo sam pod bolom što je i očekivano, oporavak teče odlično. Bila sam u rukama odličnog medicinskog tima, uz mene su svi moji najmiliji i iskreno, odmaram po ceo dan. Nisam otkazivala nastupe i nemam nameru da ih otkazujem, jer sam planski napravila pauzu posle praznika kako bih rešila ovaj zdravstveni problem. Uskoro se vraćam i jedva čekam da zapevam svojoj publici - rekla je pevačica.