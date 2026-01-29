Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović nedavno je imala hitnu operaciju krajnika. Ona nakon intervencije nije mogla normalno da jede što je rezultiralo gubitkom kilograma.

Aleksandra je podelila fotografiju iz svog doma gde je pozirala u uskom kombinezonu koji je pokazao savršeno njenu figuru, a u opisu je napisala "-3kg".

Aleksandra Mladenović smršala
Foto: Printscreen

"Oporavak teče odlično"

Podsetimo, Aleksandra se oglasila nakon operacije.

Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

- Hvala puno što brinete, operacija krajnika je prošla u najboljem redu. Malo sam pod bolom što je i očekivano, oporavak teče odlično. Bila sam u rukama odličnog medicinskog tima, uz mene su svi moji najmiliji i iskreno, odmaram po ceo dan. Nisam otkazivala nastupe i nemam nameru da ih otkazujem, jer sam planski napravila pauzu posle praznika kako bih rešila ovaj zdravstveni problem. Uskoro se vraćam i jedva čekam da zapevam svojoj publici - rekla je pevačica.

Aleksandra Mladenovic foto KurirTV (1).jpg
1132132132132.jpg
Aleksandra Mladenović
Aleksandra Mladenović na planini.jpg

