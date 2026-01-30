Slušaj vest

Skoro svi se sećaju pesme "Recka na zidu" koju je otpevala 90- tih Lidija Palurović.

Među brojnim zvezdama koje su svoju karijeru gradile i izgradile toko devedesetih godina, svakako pamtimo i pevačicu Lidiju Palurović koja je tada važila za jednu od najupsešnijih.

Njeni hitovi "Nisam te birala ja", "Ko si ti", "Recka na zidu", "Ne kuni me" i mnoge druge slušaju se i danas, a pevačica je u jeku popularnosti odlučila da se povuče sa muzičke scene.

Lidija Palurović

Tokom karijere koja je trajala do 2005. godine Lidija se isticala i po odličnim spotovima, ali školovanom glasu. Ona je u Beogradu završila Muzičku akademiju, a potom je radila kao profesor muzike.

Ipak, na kraju je, čini se, potpuno i odustala od muzike. Pevačica danas živi u Kragujevcu i radi kao profesorka engleskog jezika.

Poslednji put je nastupila na Radijskom festivalu 2004. godine sa numerom "Utopija" i nakon toga joj se u muzici gubi svaki trag. Pojedine radio stanice i dan danas puštaju neke od njenih najvećih hitova.

