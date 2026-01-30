Slušaj vest

Darko Filipović jedno je od omiljenih lica prve sezone "Zvezde Granda". I ako je na samom početku karijere nakon takmičenja snimio nekoliko hitova po kojima je i danas poznat, on je ulaganje u muzičku karijeru stavio sa strane pa je od nastupa koje je imao ulagao u nekretnine.

Njegovim kolegama se to nije svidelo, pa su ga i prozivali da je "cicija" ali ni to njega nije nešto mnogo potreslo. Međutim, pre dve godine njegova tadašnja žena otišla je drugom muškarcu, koji je kako se pisalo bio njihov kućni prijatelj. Darka je to povredilo, a u prilog tome svedoče njegove izjave iz tog perioda.

E, kada je sve prošlo Filipović je rešio da uživa u životu, pa na njegovom Instagram profilu možemo videti mnogo više fotogtafija sa lusksuznih destinacija, nego sa nastupa. Darko je u međuvremenu kupio nekretnine u Grčkoj od kojih ima odlične prihode.

Pevač se trenutno nalazi na Tajlandu, a da se ljudo zabavlja i uživa u svakom trneutku svedoče fotografije koje Darko redovno objavljuje.

