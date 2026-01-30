Slušaj vest

Darko Filipović jedno je od omiljenih lica prve sezone "Zvezde Granda". I ako je na samom početku karijere nakon takmičenja snimio nekoliko hitova po kojima je i danas poznat, on je ulaganje u muzičku karijeru stavio sa strane pa je od nastupa koje je imao ulagao u nekretnine.

Njegovim kolegama se to nije svidelo, pa su ga i prozivali da je "cicija" ali ni to njega nije nešto mnogo potreslo. Međutim, pre dve godine  njegova tadašnja žena otišla je drugom muškarcu, koji je kako se pisalo bio njihov kućni prijatelj. Darka je to povredilo, a u prilog tome svedoče njegove izjave iz tog perioda.

Darko Filipović Foto: Printscreen/Instagram

E, kada je sve prošlo Filipović je rešio da uživa u životu, pa na njegovom Instagram profilu možemo videti mnogo više fotogtafija sa lusksuznih destinacija, nego sa nastupa. Darko je u međuvremenu kupio nekretnine u Grčkoj od kojih ima odlične prihode.

Pevač se trenutno nalazi na Tajlandu, a da se ljudo zabavlja i uživa u svakom trneutku svedoče fotografije koje Darko redovno objavljuje.

Darko Filipović Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Ne propustiteStars"TEŠKO SMO PODNELI DARKOV RAZVOD" Pevačevi roditelji progovorili o krahu njegovog braka, pa otkrili koga Filipović voli najviše
Darko Filipović
StarsNEKADA SU BILI NERAZDVOJNI, SPAVALI U ŠTALAMA I LUKS HOTELIMA Evo gde su prve Zvezde Granda - udale se, poženile pa razvele, a neko još čeka svojih pet minuta
Zvezde Granda.jpg
StarsU GRČKOJ PAZARIO 2 STANA, A SAD POKAZAO KOLIKO ZARAĐUJE: Darko Filipović pao u trans, sam sebi lepi evre na čelo (FOTO)
darko01-damir-dervisagic.jpg
StarsLJUBAVNIK JOJ ZAVRŠIO IZA REŠETAKA, A FOLKER JE OPTUŽIO DA GA JE VARALA SA NAJBOLJIM DRUGOM! Ona sad okrenula novi list, izazvala haos na mrežama (VIDEO)
jassfilipovic-4.jpg