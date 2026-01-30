Slušaj vest

Zoranh Jovanović već duže vreme je u vezi sa golmanom Eloj Rumom. Poznata Srpkinja uživa u ljubavi sa svojim partnerom, a u jednom momentu Zorana je napustila njihovo ljubavno gnezdo i vratila se u Srbiju, zbog obaveza.

Da je nedostajala svom partneru pokazao je i on sam kada ju je po povratku u Majami iznenadio skupocenim poklonom.

Eloja se baš "otvorio", pa je svoju dragu iznenadio luksuznim belim "mercedesom" na kojem se nalazila velika zlatna mašna.

Influensesrka sreću nije mogla da sakrije, pa je odmah podelila fotografiju iznenađenja sa svojim pratiocima.

Uz romantičnu objavu sa golmanom kluba Majami FC, kratko je napisala:

– Dušo, kod kuće sam – čime je stavila do znanja da je spremna za zajednički život u Americi.

Zoranah se verila Foto: Instagram

Kupili kuću u Americi

Ovo nije jedina velika novost u životu poznatog para. Zorannah i Eloj Rum su sredinom januara pokazali fanovima svoju prvu zajedničku kuću koju su kupili i u kojoj sada žive.

Influenserka je tada podelila emotivan snimak iz lepo sređenog doma na kojem se strastveno ljubi sa verenikom, uz opis: "Sinoć u našem prvom zajedničkom domu – poglavlje 1 gotovo".

Podsetimo, njihova ljubavna priča započela je onlajn, a nakon života u Holandiji, par je planirao selidbu u Ameriku, što su sada i ostvarili. Zorana redovno ističe koliko je srećna pored Eloja, sa kojim aktivno planira budućnost.

Zorannah Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Instagram

Kurir.rs

