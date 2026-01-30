Slušaj vest

Pevačica Stanojka Bodiroža Ćana okupila je brojne kolege na jednom mestu. Tu su bili i njen suprug sin, koji su njena najveća podrška.

Pevačica je pozvala kolege da učestvuju u snimanju spota za pesmu "Narod balkanski" i oni su se rado odazvali. Tu su bili njeni prijatelji sa estrade Maja Marijana, Borko Radivojević, Davor Badrov, Goran Čomor, Milica Jokić, Emir Đulović, Rada Manojlović, Lepa Đorđević, Uroš Božić, Dragan Kovačevič Struja i Aleksandar Kobac.

Kroz svoju bogatu karijeru, Stanojka Mitrović Ćana oduvek je bila poznata kao umetnica koja spaja ljude sa svih prostora Balkana, brišući granice pesmom, emocijom i iskrenom ljubavlju. Zato i ne čudi što je upravo ove godine odlučila da ih opeva u pesmi simboličnog naziva „Narod balkanski“.

Njena publika odavno zna koliko je srca i duše utkala u svaku numeru, opevavši najlepše teme o rodnom kraju, porodici, tradiciji i ljubavi – vrednostima koje ne poznaju granice.

Inače, pesma je ujedno i snažna uvertira za njen prvi veliki solistički koncert, zakazan za 13. jun na stadionu Tašmajdan.

Iako karte za ovaj muzički spektakl još uvek nisu puštene u prodaju, interesovanje je već sada ogromno. Ljudi iz Srbije, regiona i iz svih krajeva sveta žele da prisustvuju koncertu koji se već sada najavljuje kao kruna dosadašnje Ćanine karijere.

Na kraju, možemo zaključiti da je Ćana velika žena u svakom smislu te reči – umetnica koja svojom pesmom širi ljubav i ujedinjuje ljude na svim meridijanima, a upravo takva energija očekuje publiku i 13. juna na stadionu Tašmajdan.