PEVAO ISTOJ MLADI NA DVE SVADBE: Kad je došao u restoran nije mogao da veruje, a ona mu onda rekla ove reči
Dragi Domić je imao nesvakidašnje iskustvo na jednoj svadbi koje će mu ostati trajno urezano u sećanje.
On je jednom prilikom otkrio da je usred pesme kada je video mladu shvatio šta se dešava.
Pevač je tada priznao da ga je šokirala čitava situacija.
- Pevao sam na jednoj svadbi i vidim ja mlada mi poznata, ali mi bilo neprijatno da je pitam. Međutim, primetim da i ona mene nešto gleda i odlučim da saznam da li je stvarno znam ili sam pomešao nešto - prisetio se pevač događaja, a odgovor koji je dobio nije mogao ni da pretpostavi.
- Ne, nisi pogrešio. Pevao si mi na mojoj prvoj svadbi, a pevaš mi i sad - rekla je mlada i ostavila pevača u šoku, a Dragi Domić je ovo ispričao u emisiji "A sad malo mi"
Voditeljka Dragana Katić ga je upitala da li je mlada bolje izgledala na prvoj ili na drugoj svadbi, a pevač je kroz smeh priznao da se dosta prolepšala do druge.
Pevač Dragi Domjić vlasnik je nekretnine u Crnoj Gori gde uglavnom boravi tokom leta.
Dragi Domić je pre nekoliko godina kupio luksuznu kuću u Budvi, a tamo vreme provodi uglavnom sa porodicom.
Kurir.rs