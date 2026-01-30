Slušaj vest

Dragi Domić je imao nesvakidašnje iskustvo na jednoj svadbi koje će mu ostati trajno urezano u sećanje.

On je jednom prilikom otkrio da je usred pesme kada je video mladu shvatio šta se dešava.

Pevač je tada priznao da ga je šokirala čitava situacija.

- Pevao sam na jednoj svadbi i vidim ja mlada mi poznata, ali mi bilo neprijatno da je pitam. Međutim, primetim da i ona mene nešto gleda i odlučim da saznam da li je stvarno znam ili sam pomešao nešto - prisetio se pevač događaja, a odgovor koji je dobio nije mogao ni da pretpostavi.

1/9 Vidi galeriju Dragi Domić Foto: Kurir Televizija, Kurir

- Ne, nisi pogrešio. Pevao si mi na mojoj prvoj svadbi, a pevaš mi i sad - rekla je mlada i ostavila pevača u šoku, a Dragi Domić je ovo ispričao u emisiji "A sad malo mi"

Voditeljka Dragana Katić ga je upitala da li je mlada bolje izgledala na prvoj ili na drugoj svadbi, a pevač je kroz smeh priznao da se dosta prolepšala do druge.

Pevač Dragi Domjić vlasnik je nekretnine u Crnoj Gori gde uglavnom boravi tokom leta.

Dragi Domić je pre nekoliko godina kupio luksuznu kuću u Budvi, a tamo vreme provodi uglavnom sa porodicom.