Slušaj vest

Kaja Ostojić važi za jednu od najzgodnijih dama na estradi, a nedavno se udala po četvrti put, za partnera koji nije poznat javnosti. Ona je sada, gostujući u jednoj emisiji komentarisala stilove i modu, a navela je kako se njen ukus za oblačenje nije drastično menjao sa godinama. Ona u svojoj kolekciji ima i brendirane, ali i manje skupe stvari.

Govoreći o modnim izborima, pevačica kaže da je teško da bilo šta uradi, a da to nadmaši njenu crnu venčanicu koju je ponela na četvrtom venčanju.

- Ako je nekad i postojao takav neki komad koji bi mogao da šokira moje, kao i njegova cena koštanja (smeh), to je ostalo u dalekoj prošlosti. Članovi moje porodice, kao i najbliži prijatelji, prestali su da se šokiraju kada su te stvari u pitanju.

Znaju da od mene mogu da očekuju da kupim majicu od pet evra, ali i da poručim kardigan od kašmira, od čak nekoliko hiljada evra. U meni su dve (smeh). Kada smo kod šok reakcije, mislim da moju crnu venčanicu nijedan odevni komad ne može i neće moći da zameni, još dugo - nasmejala se Kaja.

1/7 Vidi galeriju Kaja ostojić i Miloš Čujović Foto: Printsceen/Instagram

Ona je otkrila i da joj suprug često da vetar u leđa kada treba da kupi neku skupu stvar.

- Nećete verovati, ali Miloš je taj koji me tera da kupim neku skuplju stvar, iako ja sve češće i sa godinama, na to gledam kao na bacanje para.

Svaki put kad primeti da se dvoumim oko nečega, on me ili natera da to kupim, ili mi on sam, mimo mog znanja to obezbedi. Iako njega moda u tom smislu ne zanima, najčešće je u trenerkama, patikama… Obožava kada sam ja sređena i u tome mi maksimalno udovoljava. Čak i preteruje - otkrila je ona za 24sedam.

1/9 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Instagram Prinscreen, Printscreen/Instagram, Privatna arhiva