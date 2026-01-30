Slušaj vest

Ivana Krunić ove godine će se predstaviti publici na drugoj polufinalnoj večeri "Pesme za Evroviziju", a ona će nastupa zajedno sa grupom Harem Girls. One su snimile pesmu "Bom Bom", a ranije je pevačica govorila o tome kako smatra da je njihov karijerni poziv uništen zbog "žena lakog morala" koje muziku koriste kao paravan.

Ivana Krunić bez dlake na jeziku je ranije govorila o tome kako se veliki broj pevačica bavi prostitucijom.

- Obožavam muziku i posao, ali tako mi nekako rogobatno zvuči kada me neko pita čime se baviš, a ja kažem pevačica, mnoge predrasude postoje o tom zanimanju. Shvatam i zbog čega je to tako, neke žene koje se bave prostitucijom koriste naš posao kako bi podigle cenu ili kao paravan - rekla je Krunićeva.

Ona je dalje javno rekla kako se u njihovim krugovima tačno zna ko se čime bavi, a da je onih sa lakim moralom mnogo.

- Unakazile su našu profesiju i pokvarile celu sliku o našem poslu. Ali, hvala Bogu u ovom našem poslu se sve zna, dobro znamo ko se čime bavi, o tome ne možemo da pričamo javno, jer je to jako teško dokazivo. Sada dolazi do izražaja da to nije samo vezano za naš posao, takve persone se pojavljuju i u drugim profesijama - rekla je Ivana ranije.

Ivana: "Ponosna sam što sam u ovom timu na PZE 2026"

Dreg kraljice, Harem Girls, prijavile su se za PZE 2026, a sa njima će se na bini pojaviti i pevačica Ivana Krunić. Sada su pred našim kamerama govorile o nastupu i očekivanjima od ovogodišnjeg takmičenja.

- Nastala je pesma i onda je trebalo naći nekoga sa energijom takvom i tu se pojavila Ivana Krunić. Kada je Ivana izašla u Areni na Teinom koncertu, samo smo se pogledali i rekli: "To je to, to je ta energija"

- Niko nije ovo očekivao i reakcije su odlične. Ponosna sam i čast mi je što sa ovakvim ljudima učestvujem u projektu o kojem sam sanjala ceo život. Mogu da kažem da mi je drago što se sve ovako desilo. Dve godine sam slala pesmu i nije prolazila, mislim da je sada ovo moćna ozbiljna šestorka i da je pesma zanimljiva i moderna - dodala je Ivana.