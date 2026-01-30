Slušaj vest

Dušica Jakovljević gostujući u emisiji sa Minom Kostić i njenim partnerom Kasperom, najavila je ulazak ovog aktuelnog para u Elitu 9.

Gostujući u emisiji kod Sanje Marinković, Dušica Jakovljević nije krila uzbuđenje, te je pred svima otkrila da će Mane Ćuruvija Kasper i Mina Kostić ući u Elitu 9.

 Ona je podelila svoje utiske o njihovom odnosu, bazirane na onome što je videla kada su se kamere ugasile.

– Moram da vam kažem, dragi gledaoci, da ono što sam ja videla iza kamera i kako Kasper gleda Minu, da je to još lepše nego što su prikazali vama i drago mi je što će narednih nedelja to isto činiti u "Eliti 9" Mina i Kasper! – uzviknula je Dušica Jakovljević tokom emisije.

 Stupili smo u kontakt sa Manetom Ćuruvijom, koji nam je kratko odgovorio na pitanje da li stvarno ulaze u Elitu.

- Pratite emisiju u kojoj smo gostovali zajedno sa Dušicom, pa će te sve saznati. Mina i ja smo već govorili o učešću u rijalitiju, pa smo i u toj emisiji pričali o tome, a uskoro će vam se sve samo razjasniti - poručio je vidno raspoložen Kasper.

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen TV Pink

Planiraju svoj rijaliti

Par planira da pokrene sopstveni format, za koji tvrde da će biti nešto sasvim novo na našim prostorima.

– To nije rijaliti. Mislim da je Srbiji potrebno remek-delo u kom su glumci, muzičari, pevači. Ako ja mogu da budem od pomoći - biću – izjavio je Kasper za Hype TV, naglašavajući umetničku notu projekta.

Mina je potvrdila ove navode ekskluzivno otkrivši da će do realizacije doći, ali je u jednom trenutku morala i da reaguje kako bi sprečila partnera da otkrije previše detalja konkurenciji.

– Nemoj da otkrivaš ideje i prodaješ, upozorila ga je pevačica tokom emisije.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsKASPER ODGOVORIO NA PITANJE ŠTA JE ZAVRŠIO OD ŠKOLE,NASTAO MUK! Otkrio da Mina ne govori istinu, voditelj šokiran: To ne može da bude obrazovanje!
Mina Kostić
Stars"GOVORILI SU DA JE PROLUPALA, ISMEJAVALI SU JE, NAPADALI" Kasper o ljubavi sa Minom i lošim komentarima: Slobodno na mene udarajte...
Mina Kostić
Stars"GODINU DANA ME FINANSIRA" Mina Kostić priznala da joj je Kasper slao pare iz Amerike, otkrila detalje veze pre upoznavanja!
Mina Kostić
StarsMINA KOSTIĆ SE OGLASILA SLOMLJENA OD BOLA! Pevačica neutešna: "Nedostaješ" (FOTO)
Mina Kostić

"ODMAH SAM MU DALA, NIŠTA NISAM ČEKALA" Mina Kostić šokirala priznanjem Izvor: Kurir