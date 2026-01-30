Slušaj vest

Dušica Jakovljević gostujući u emisiji sa Minom Kostić i njenim partnerom Kasperom, najavila je ulazak ovog aktuelnog para u Elitu 9.

Gostujući u emisiji kod Sanje Marinković, Dušica Jakovljević nije krila uzbuđenje, te je pred svima otkrila da će Mane Ćuruvija Kasper i Mina Kostić ući u Elitu 9.

Ona je podelila svoje utiske o njihovom odnosu, bazirane na onome što je videla kada su se kamere ugasile.

– Moram da vam kažem, dragi gledaoci, da ono što sam ja videla iza kamera i kako Kasper gleda Minu, da je to još lepše nego što su prikazali vama i drago mi je što će narednih nedelja to isto činiti u "Eliti 9" Mina i Kasper! – uzviknula je Dušica Jakovljević tokom emisije.

Stupili smo u kontakt sa Manetom Ćuruvijom, koji nam je kratko odgovorio na pitanje da li stvarno ulaze u Elitu.

- Pratite emisiju u kojoj smo gostovali zajedno sa Dušicom, pa će te sve saznati. Mina i ja smo već govorili o učešću u rijalitiju, pa smo i u toj emisiji pričali o tome, a uskoro će vam se sve samo razjasniti - poručio je vidno raspoložen Kasper.

Planiraju svoj rijaliti

Par planira da pokrene sopstveni format, za koji tvrde da će biti nešto sasvim novo na našim prostorima.

– To nije rijaliti. Mislim da je Srbiji potrebno remek-delo u kom su glumci, muzičari, pevači. Ako ja mogu da budem od pomoći - biću – izjavio je Kasper za Hype TV, naglašavajući umetničku notu projekta.

Mina je potvrdila ove navode ekskluzivno otkrivši da će do realizacije doći, ali je u jednom trenutku morala i da reaguje kako bi sprečila partnera da otkrije previše detalja konkurenciji.

– Nemoj da otkrivaš ideje i prodaješ, upozorila ga je pevačica tokom emisije.

