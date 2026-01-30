Slušaj vest

Haris Džinović odnedavno uživa u ljubavi sa beogradskom preduzetnicom koja je 20 godina mlađa od njega.

Nakon što je pre dve godine stavio tačku na brak sa Melinom Džinović, koja treneutno pravi skandale po Monaku zbog "birkin" torbe, Haris je spreman da krene dalje i pronađe novu sreću. Modna kreatorka je uplovila u vezu sa 30 godina starijim milionerom iz Monaka, dok se čini da ni folker nije želeo da ostane sam.

Par se, prema pisanju medija, upoznao u prestižnom ribljem restoranu na Senjaku, nedaleko od Harisove vile, gde je njihovo poznanstvo brzo preraslo u nešto više.

- Haris je teško podneo kraj prethodnog braka, o čemu je i sam više puta govorio. Neko vreme ljubav ga nije zanimala, sve dok susret sa zgodnom brinetom nije došao sasvim neočekivano. Harisa je odmah osvojila prirodna lepota i šarm, a njihovo prijateljstvo uskoro je preraslo u ozbiljnu vezu - otkriva izvor blizak pevaču.

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović gost na koncertu kod Harisa Foto: Dusan Cakic

"Ne zanima je njegov novac"

Harisova nova partnerka uspešno vodi svoje poslove i poznata je u beogradskim poslovnim krugovima, a upravo njena samostalnost i uspeh privukli su pevačevu pažnju.

- Radi se o uspešnoj i ambicioznoj ženi koja ima svoj novac i jasno postavljene ciljeve. Harisu se dopada njena nezavisnost i činjenica da je, kako bi se reklo, prava karijerista. Njihova veza u poslednje vreme definitivno je prešla na viši nivo - zaključuje sagovornik.

Mi smo pokušali da dobijemo Harisov komentar, ali je njegov broj telefona nedostupan.