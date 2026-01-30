Slušaj vest

Svako snimanje Pinkovih zvezda napravi opšti haos u medijima, ali i u emisiji. Od poslednjeg snimanja pa do ovog novog u životu članova žirija dogodilo se svašta. Jelena Karleuša je imala probleme sa svojim bivšim suprugom, a Viki Miljković je Bosancu prodala stan, o čemu su govorili u ovoj emisiji.

U toku snimanja, Bosanac se obratio Viki uz komentar da treba da joj da ratu za stan, a onda su se u taj razgovor uključili i Jelena Karleuša i Desingerica

- Ajmo ti i ja za prvu uplatu stana - rekao je Bosanac.

- Bosanac kupio stan, ja mu prodala - rekla je Viki.

Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić, BoBa Nikolić, ATA images

- Čekaj, je l’ od tebe? -upitala je Jelena Karleuša.

- Naravno - odgovorila je Viki, nakon čega je Jelena prišla bliže i rekla:

- A šta ćemo mi sirotinje? - pitala je Jelena, a potom joj je Bosanac skrenuo pažnju:

- Ti se bori da izađeš iz podstanara - rekao je Bosanac, na šta je Desingerica u svom maniru dodao:

- Jelena je trenutno beskućnica! - poručio je reper, aludirajući na njene probleme sa bivšim mužem oko stana u kom živi sa ćerkama.

Kurir.rs

