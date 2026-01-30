Slušaj vest

Rade Jezdić predstavio je novu numeru pod nazivom „Pesma majci“, nastalu u saradnji sa produkcijom ASstudioton i jednim od najcenjenijih harmonikaša današnjice, Acom Sofronijevićem.

Reč je o izuzetno emotivnoj i ličnoj pesmi koja je već na prvo slušanje dotakla publiku širom regiona.

Nova pesma nosi snažnu poruku o bezuslovnoj majčinskoj ljubavi, požrtvovanosti i neminovnoj prolaznosti života, a nastala je iz duboko ličnog iskustva samog umetnika.

1/4 Vidi galeriju Rade Jezdić Foto: Bojan Stevanović, Bojan Srevanović

-Pesma je istinska priča u kojoj je prikazana ogromna ljubav prema mojoj majci. Kroz odrastanje sestre Rade i mene ona je bila jedina podrška. Moj otac se, iako je bio veliki radnik i omiljen u društvu, u ranoj mladosti prepustio alkoholu, a onda i razboleo i preminuo. Pesma o majci nije samo posvećena mojoj, već svim požrtvovanim majkama - rekao je Rade i dodao:

-Spot je sniman u bajkovitom, iskonskom predelu planine Tare. Neraskidiv odnos prirodnih procesa i godišnjih doba koja se smenjuju, pojavljuju i nestaju aludiraju i prate mladost, odrastanje, ali i starost i odlazak svega, nažalost poniklog, stvorenog i rođenog. Stara majka ima gotovo 80 godina i vrlo je urušenog zdravlja. Svaki novi dan je blagoslov od Boga da je moje oči vide. Prolaznost je neminovna i neizbežna. Njeno davanje deci večno i beskrajno. Oni koji su majku izgubili tek nakon toga shvataju, a oni koji je imaju nek je bar zagrle i poljube kad god su u prilici.“