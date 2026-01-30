Slušaj vest

Emotivna veza pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera privukla je veliku pažnju javnosti. Oni su se u međuvremenu verili i najavili venčanje, ali kako su nam otkrili njih dvoje se uskoro rastaju.

Naime, Mina i Kasper su otkrili da on uskoro putuje u Ameriku, te da neće postati deo rijalitija kako se spekulisalo.

- Mane uskoro odlazi, on putuje u Ameriku. Za dva dana nećemo biti zajedno, ali naravno ostajemo na vezi - rekla je Mina Kostić tužnim glasom što s rastaje od svog dragog, ali je on potom otkrio da li će se vratiti u Srbiju:

- Vraćam se, naravno. Plan mi je da za dva meseca ponovo dođem kod Mine.

O ceni prstena

Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.