Dragan Vujić Vujke i Lazar Ristovski ovih dana uživaju u šetnjama prestonicom, a poznate umetnike često možemo sresti na ulicama Beograda, gde se kreću sasvim opušteno, daleko od reflektora i filmskih setova.

Ovoga puta, naš foto-aparat zabeležio je Ristovskog na Terazijama. Bio je vidno dobro raspoložen, nasmejan i u ležernom izdanju bez žurbe, u tamnoj jakni i udobnoj obući, kao pravi Beograđanin koji koristi sunčan dan za kratku šetnju gradom. Prolaznici su ga diskretno prepoznavali, ali on je ostao nenametljiv i fokusiran na svoje misli.

Sasvim običan dan

Sve se prati

Nedugo zatim, na Trgu Nikole Pašića, sreli smo i njegovog kolegu Vujketa. Iako je u prvi mah stao na semaforu, delovalo je da nema previše strpljenja ili je, jednostavno, negde žurio. Naime, pre nego što se upalilo zeleno svetlo, Vujke je odlučio da pređe ulicu na crveno, ne obazirući se previše na okolinu. Ipak, i u tom trenutku delovao je smireno i zamišljeno, kao neko ko je mislima već bio korak ispred, možda na probi, snimanju ili nekom novom projektu.

Kao sav normalan svet

Ovakvi prizori još jednom potvrđuju da naši poznati glumci, uprkos velikoj popularnosti i bogatim karijerama, vole da budu deo svakodnevnog gradskog života. Bez pompe i pratnje, uživaju u šetnjama Beogradom, stapajući se sa gradskom vrevom i dokazujući da su, pre svega, obični ljudi koji vole svoj grad.