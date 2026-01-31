OVO JE PRAVO LICE PEVAČICE! Andreana Čekić bez trunke šminke u šopingu: Od nje se nije odvajao ovaj muškarac, evo šta je kupila (FOTO)
Kao i gotovo svaka pripadnica lepšeg pola, Andreana Čekić uživa u čarobnom svetu parfema i mirisnih nota. Popularnu pevačicu oštro oko našeg paparaca uhvatilo je u jednom beogradskom tržnom centru, gde je u društvu bliskog prijatelja strpljivo birala savršeni parfem. Bila je bez trunke šminke i u potpuno opuštenom izdanju.
Voli da kupuje
Obukla se u skladu sa prilikom
Na sebi je imala šire farmerke, toplu zimsku jaknu i duksericu nonšalantno opasanu oko struka, što je dodatno naglasilo njen ležeran stil. Dobro raspoloženje nije izostalo, kroz smeh sa prijateljem pevačica je pokazala koliko uživa u malim životnim ritualima.
Ugrabila slobodno vreme za sebe
Andreana se potpuno posvetila izboru mirisa, svaki parfem je detaljno pomirisala, isprobala na koži i pažljivo procenjivala njegove note. Činilo se da ne žuri, već da želi da pronađe baš onaj koji će savršeno odgovarati njenom senzibilitetu i energiji. Zadržavala se kod različitih polica, razmenjivala utiske s prodavačicama i s velikom pažnjom birala ono najbolje za sebe.
Iako je bila u sasvim prirodnom izdanju, jasno je da Andreana i bez glamura izgleda odlično.