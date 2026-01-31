Slušaj vest

Kao i gotovo svaka pripadnica lepšeg pola, Andreana Čekić uživa u čarobnom svetu parfema i mirisnih nota. Popularnu pevačicu oštro oko našeg paparaca uhvatilo je u jednom beogradskom tržnom centru, gde je u društvu bliskog prijatelja strpljivo birala savršeni parfem. Bila je bez trunke šminke i u potpuno opuštenom izdanju.

Voli da kupuje

Obukla se u skladu sa prilikom

Na sebi je imala šire farmerke, toplu zimsku jaknu i duksericu nonšalantno opasanu oko struka, što je dodatno naglasilo njen ležeran stil. Dobro raspoloženje nije izostalo, kroz smeh sa prijateljem pevačica je pokazala koliko uživa u malim životnim ritualima.

Ugrabila slobodno vreme za sebe

Andreana se potpuno posvetila izboru mirisa, svaki parfem je detaljno pomirisala, isprobala na koži i pažljivo procenjivala njegove note. Činilo se da ne žuri, već da želi da pronađe baš onaj koji će savršeno odgovarati njenom senzibilitetu i energiji. Zadržavala se kod različitih polica, razmenjivala utiske s prodavačicama i s velikom pažnjom birala ono najbolje za sebe.

Iako je bila u sasvim prirodnom izdanju, jasno je da Andreana i bez glamura izgleda odlično.