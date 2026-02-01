Slušaj vest

Goran Vukošić godinama unazad živi život po svojoj meri, daleko od estradne gužve i reflektora koji su nekada pratili svaki njegov korak.

Pevača estrada više ne zanima u toj meri i danas je potpuno posvećen privatnom biznisu koji mu donosi stabilnost i mir. Iako je pre nekoliko godina uplovio u brak sa gotovo petnaest godina mlađom izabranicom, zanimljivo je da omiljenu jutarnju kafu, verovali ili ne, najčešće pije sam, koristeći te trenutke za predah i razmišljanje.

Slučajno smo ga sreli

Zna šta želi u životu

Ovoga puta, pevač je sebi dao oduška, a sreli smo ga na Voždovcu, gde i živi. Bio je vidno lepo raspoložen, opušten i bez imalo žurbe. Osmeh nije skidao sa lica naprotiv, delovalo je kao da uživa u svakom trenutku šetnje krajem koji dobro poznaje. U ležernom izdanju, bez ikakve želje da privuče pažnju, Goran se srdačno javljao poznanicima iz komšiluka, što još jednom potvrđuje da mu jednostavan i miran način života danas najviše prija. Najpre je na rezervisano parking mesto ostavio svoje luksuzno vozilo, a onda pozdravio našu ekipu.

Nedostaje mu estrada

Zadovoljan čovek

Iako se retko pojavljuje u javnosti, jasno je da Vukošić zrači zadovoljstvom i samopouzdanjem. Čini se da je pronašao idealan balans između privatnog i poslovnog života, ostavljajući estradu po strani, ali ne i uspomene koje su ga godinama pratile. Njegov osmeh na ulicama Voždovca govori više od bilo kakvih reči. Pevač je, očigledno, tamo gde želi da bude.

U jednom od svojih razgovara za medije ispričao je životni put: