VAŽIO ZA NAJVEĆEG ESTRADNOG ZAVODNIKA, A KAFU PIJE SAM! Povukao se sa estrade, zgrće pare i uživa u životu, evo gde smo sreli Gorana Vukošića
Goran Vukošić godinama unazad živi život po svojoj meri, daleko od estradne gužve i reflektora koji su nekada pratili svaki njegov korak.
Pevača estrada više ne zanima u toj meri i danas je potpuno posvećen privatnom biznisu koji mu donosi stabilnost i mir. Iako je pre nekoliko godina uplovio u brak sa gotovo petnaest godina mlađom izabranicom, zanimljivo je da omiljenu jutarnju kafu, verovali ili ne, najčešće pije sam, koristeći te trenutke za predah i razmišljanje.
Ovoga puta, pevač je sebi dao oduška, a sreli smo ga na Voždovcu, gde i živi. Bio je vidno lepo raspoložen, opušten i bez imalo žurbe. Osmeh nije skidao sa lica naprotiv, delovalo je kao da uživa u svakom trenutku šetnje krajem koji dobro poznaje. U ležernom izdanju, bez ikakve želje da privuče pažnju, Goran se srdačno javljao poznanicima iz komšiluka, što još jednom potvrđuje da mu jednostavan i miran način života danas najviše prija. Najpre je na rezervisano parking mesto ostavio svoje luksuzno vozilo, a onda pozdravio našu ekipu.
Iako se retko pojavljuje u javnosti, jasno je da Vukošić zrači zadovoljstvom i samopouzdanjem. Čini se da je pronašao idealan balans između privatnog i poslovnog života, ostavljajući estradu po strani, ali ne i uspomene koje su ga godinama pratile. Njegov osmeh na ulicama Voždovca govori više od bilo kakvih reči. Pevač je, očigledno, tamo gde želi da bude.
U jednom od svojih razgovara za medije ispričao je životni put:
- Moram ponovo da budem iskren. Podizao sam kredite više puta i sad sam u kreditu jer sam otvorio neki lokal. Podizao sam kredite, to nije sramota. Bitno je da vratite kredit, a i ako ga ne vratite refinansirajte ga (smeh). Živite ljudi, ma živite! Vidite kakvo je ovo ludo vreme, sve se poremetilo! Budite pozitivni, isti igrači, živite! Mnogo je zdravo da ljudi dođu na more, pa dođite makar to bilo i tri dana. Nije bitno, koliko ko može - govorio je muzičar za medije.