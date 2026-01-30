Slušaj vest

Voditeljka i supruga pevača Ljube Perućice, Katarina Kolozeus, otkrila je na društvenim mrežama da su ovih dana sa sinom u jednoj privatnoj bolnici gde je dečak operisan.

Njihov naslednik morao je da na operaciju trećeg krajnika. Ovaj zahvat može biti prilično stresan za roditelje, a posebno za decu, a Katarina se oglasila na Instagramu i otkrila da je sve prošlo u najboljem redu.

Ona je objavila fotografiju sina, na kojoj se mališan igra sa balonom i skakuće po krevetu.

Porodica je dobila ogromnu podršku od prijatelja, ali i fanova na društvenim mrežama, pa su im svi slali poruke i želeli brz oporavak.

Ljuba i Katarina imaju sina i ćerku

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim - rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

- Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo - poručio je pevač.

