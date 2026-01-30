Slušaj vest

Nekadašnja finalistkinja "Zvezda Granda", pevačica Đula Drini je trudna, a srećne vesti je podelila na društvenim mrežama.

Ona godinama živi u Švedskoj, a da je u blagoslovenom stanju otkrila je fanovima putem društvenih mreža, gde je objavila fotografije sa ultrazvuka.

Đula Drini Foto: Printscreen Instagram

Krila trudnoću do trećeg meseca

Ona je saznala da je u drugom stanju tokom američke turneje, ali je odlučila da srećne vesti ne deli sa javnošću sve do ulaska u treći mesec trudnoće, a sada je odlučila da sve obelodani

- Druga beba nam dolazi u augustu, inshAllah — poručila je Đula, nakon čega su usledile brojne čestitke fanova i kolega.

1/5 Vidi galeriju Đula Drini Foto: Printscreen/Grand, Printscreen

Emotivni povratak kući ćerki Alini

Đula i njen suprug Edin Drini već imaju četvorogodišnju ćerkicu Alinu. Pevačica se nedavno vratila sa turneje po Americi, gde je provela dva meseca, a susret sa ćerkom bio je izuzetno emotivan.

- Dva meseca su mi delovala kao večnost. Nijedan trenutak ne može da se meri sa Alininim zagrljajem. Jedva sam čekala da je vidim, da je poljubim, da je ušuškam za spavanje — izjavila je pevačica, ističući da je ćerku čuvala njena majka kojoj je neizmerno zahvalna.

Kurir.rs