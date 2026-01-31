Slušaj vest

Izgleda da se baš predala treninzima i zdravom životu, pa je nakon krartkog vremena od prve posete teretani objavila nove fotografije, i to, u uskom crnom providnom kombinezonu koji je sve oduševio. Osim kombinizona koji je svima zapao za oko krenuli su komentari o tome koliko je pevačica smršala.

Pevačica je pozirala je u providnom kombinezonu ispod kojeg se video donji veš, ali i ravan stomak i zategnute noge. Pevačica je dobila pregršt komplimenata na račun izgleda:

"Samo mudro i gas", "Svaka čast", "Nastavi u istom ritmu"

Foto: Printscrean

Otkrila kako je ranije izgubila 50 kilograma

Ana Nikolić jednom prilikom otkrila je tada uz pomoć koje dijete je smršala 50 kilograma.

- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga sledi moj doručak, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo sveža salata ili pahuljice. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (belo brašno), držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz.

