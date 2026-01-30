Slušaj vest

Jovana Tomić Matora žestoko je kažnjena zbog napada na Boru Santanu. Njoj je zbog agresije Veliki šef oduzeo jednomesečni honorar.

Haos se dogodio u kući odabranih. U jednom momentu ona i Bora su se žestoko posvađali, pale su teške reči i uvrede. Jovana je nekadašnjeg prijatelja gađala i pljuvala, a onda i skočila na njega kako bi se fizički obračunala s njim.

Obezbeđenje je odmah uletelo i razdvojilo učesnike "Elite", i njena partnerka Dragana ju je razdvajala, ali je ona bila toliko ratoborna da je pokušala da se otrgne i opet nasrne na Boru.

Inače, Bora se tokom nominacija u kući odabranih obratio svima na ivici suza.

- Ja opraštam svima, neka mi i oni oproste, ako mogu... Neka mi oprosti Bog, ne možeš da pobegneš od sudbine. Loše se osećam, zbog nekih situacija, povređena sam, ne emotivno. Ispao sam loš čovek, nema dobrote u meni, sve me ovo izjelo, imam gušenje svaku noć, ne znam kako ću to da rešim. Ne mogu da zaspim, pogubio sam se, pričam sam sa sobom, totalno sam izgubio koncept, kad si nesrećan u duši, emotivno razoren, džabe ti sve, džabe zlato i dukati, i kuće i kola, kad nemaš s kim da podeliš i da budeš srećan. Sve oko mene je lažno - rekao je Bora i nastavio:

- Nemam šta da kalkulišem, nominovaću Anitu jer je otišla u izolaciju, eto, neka se navikne, to je jedini razlog, ostale neću ni da spominjem. Matora mi nikad dobro nije želala, nikad me nije volela još u školi - zaključio je Bora.

- Ti si mene napadao jer si mislio da se Anastasija loži na mene - poručila mu je Matora.