Bali, ostrvo koje važi za svetsku prestonicu duhovnog buđenja, postalo je novo utočište domaćih zvezda u potrazi za unutrašnjim mirom i odgovorima koje, kako kažu, nisu mogle da pronađu u svakodnevnom životu.

Marija Šerifović, Olja Bajrami, Jovana Pajić i Milica Pavlović posetile su ovo mesto, gde su učestvovale u specijalnom psihoterapijskom ritritu koji traje čak deset dana. Reč je o kombinaciji psiholoških radionica, spiritualnih ceremonija i drevnih rituala, osmišljenih kako bi učesnici "zaronili duboko u sebe" i suočili se sa emocijama koje godinama potiskuju.

Jedan od centralnih delova ovog neobičnog programa jeste ceremonija ispijanja posebnog kakaoa, napitka koji, prema verovanju lokalnih vodiča, otvara srce i podsvest. Taj kakao koristi se isključivo u duhovne svrhe i pije se u kontrolisanim uslovima, tokom vođenih meditacija i grupnih razgovora.

U krugu potpune intime i bez mobilnih telefona, dele lične priče, strahove i traume. U tim trenucima, uz zvuke prirode i mantre, pevačice su prošle kroz snažan emotivni proces koji mnogi opisuju kao istinsko "čišćenje duše".

Ritrit uključuje i direktan kontakt s balinežanskim sveštenikom, koji kroz tradicionalne ceremonije blagoslova pomaže učesnicima da se oslobode negativne energije i starih obrazaca ponašanja. Upravo taj spoj moderne psihoterapije i drevne duhovnosti čini ovaj program jednim od najtraženijih među svetskim javnim ličnostima.

Milica Pavlović prva je otišla na Bali.

- Bali. Toliko radosti, dubokih doživljaja, razmene suza, ljubavi na jednom mestu. Skoro dve nedelje iz dana u dan imala sam različite doživljaje i iskustva i sve psihološke radionice, spiritualne ceremonije, ispijanja posebnog kakaoa, okupljanje oko vatre, kontakti s balinežanskim sveštenikom, meditacija svesnog disanja i drugi rituali u kojima sam učestvovala doneli su mi jedan još dublji, svesniji, pogled na sebe, život i svet u kojem živimo i još snažnije sam uverena da sam dar koji sam dobila od Boga, i koji je moja misija, moja svrha, moj put, dobila sa smislom i duboko sam na tome zahvalna. Srećna sam jer, upoznajući suštinu života, radeći na sebi, mogu da budem tu, svoja i vaša, za sve vas. Volim vas - napisala je Milica nakon vremena koje je provela na Baliju.

Olja Bajrami je ranijih godina imala karcinom, pa kako nam je otkrila, pored povoda zbog kog su njene koleginice posetile ovo mesto, ona je imala i dodatan razlog. Nakon bolesti koju je uspešno izlečila, ostala je bez štitne žlezde.

- Meni je lično bio potreban neobrađeni, sirov kakao s punom masnoćom, jer nemam štitnu s obzirom na to da je izvađena posle karcinoma, a uz ovaj napitak mi se hormon serotonin bolje reguliše - rekla nam je Olja, a u objavama s Balija otkrila je da je još pre godinu dana započela svoje duhovno putovanje.

- Pre godinu dana sam započela svoje duhovno putovanje, tragala sam za istinom, odgovorima, željna rasta, promene, isceljenja, i da naučim da otpustim sve što nije moje. Puna ljubavi, a slomljena napravdom i izdajom, krenula sam s punom podrškom na Bali. Uz puno psihološkog rada, ceremonija, kakaoa, zvučne gong kupke, joge, otvaranja srca, otpuštanja trauma, prepoznavanja prošlih života i sadašnjeg trenutaka, moje srce je spoznalo mir i da smo svi jedno - napisala je Olja nedavno na Instagramu.

Marija Šerifović je pre nekoliko dana otputovala na Bali, odakle se oglasila na Instagramu.

- Važno je da vam kažem da je ovo psihoterapijski ritrit. Još važnije je da vodite računa kome dajete svoje poverenje, pošto na Baliju postoje raznorazni prodavci magle, spiritualni, ovakvi, onakvi. Ovo je to i ovo je ono što vaša duša ište. Deset dana je bilo dovoljno. Dovoljno da zaronim na mesta u sebi koja sam ceo život zaobilazila i da priznam ono što je čekalo više od trideset godina da bude viđeno. Čovek ne može sve sam. To sam naučila ja, ona koja je uvek išla sama. Tako je u moj život ušla Vanja. Ne da me vodi, već da me vrati sebi - poručila je pevačica.

Jovana Pajić takođe se nalazi na pomenutom mestu iz istih razloga, ali je ona odlučila da se tokom ovog isceljenja i spoznaje života ne oglašava na mrežama i u medijima.