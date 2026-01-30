Slušaj vest

Voditeljka Tamara Grujić se godinama bori sa zdravstevnim problemom, a tek je nedavno otkrila o čemu je reč.

U pitanju je sindrom nervoznih creva, vrlo neprijatno stanje i najčešći razlog zbog kojeg se ljudi javljaju gastroenterologu.

- Probleme sa stolicom sam počela da imam kad sam bila vrlo mala i kad nisam imala stres na poslu. U početku se to pojavljivalo vrlo retko, trajalo je neko vreme i nestajalo. Tek poslednjih 20 godina počela sam da imam ozbiljnije probleme kada sam počela da putujem sa horom. Tada sam primetila da mi se poremeti odlazak u toalet kad menjam životnu sredinu - rekla je Tamara.

Osam godina trpi bolove u predelu dojke

Poslednjih osam godina pojavio joj se ozbiljan bol ispod leve dojke, pa je pomislila da su u pitanju problemi sa srcem.

- To je jedna tupa bol, dosta jaka i vrlo neprijatna. Stolicu sam regulisala čajevima, ali nikad nije normalno kad piješ nešto za pražnjenje creva - dodala je ona.

Kako je objasnio pukovnik dr Dino Tarabar, gastroenterolog koji je zajedno sa Tamarom gostovao u emisiji "RTS ordinacija", za žene je tipično da reaguju stomakom.

1/8 Vidi galeriju Tamara Grujić iz Radne akcije završila u TUĐEM krevetu Foto: Ana Paunković, Printscreen/Youtube/RTS, Printscreen/Instagram

- Ako vi ne izbacite emociju, ne izvičete se ili ne isplačete, ona će završiti u vašim crevima i poremetiti funkciju, te više neće raditi kako treba - upozorio je on.

S obzirom na to da zbog posla često putuje, to joj je dodatno opterećenje.

- Vrlo je zahtevno voditi računa o sebi kad nemaš kontrolu nad kuhinjom gde ti se sprema hrana. Da bih izbegla probleme, trudim se da sama spremim hranu kod kuće i ponesem je sa sobom na put. Suštinski, moja ishrana se svodi na sirovo voće i povrće, isključivo ishranu bez mesa ili eventualno meso kuvano u supi. Moje omiljeno jelo je supa, pa sam sebi zadala zadatak da za ručak i večeru moram da jedem supu - rekla je Tamara.

"Nakon mnogo lutanja dobila sam pravu dijagnozu"

Tada je priznala da je 10 godina lutala dok nije dobila dijagnozu zato što su simptomi takvi da mogu da ukazuju na brojne probleme.

- Nosila sam holter, išla na magnetnu rezonancu, radila ultrazvuk abdomena nebrojeno puta, ali mi nije palo na pamet da to ima veze sa stolicom. Dugo, ali povremeno patim od ostipacije, ali mi to nije palo na pamet kao simptom, nemam krv u stolici... Tek sam na kraju, posle dosta lutanja, otišla kod gastroenterologa koji mi je postavio dijagnozu - otkrila je voditeljka.

Kurir.rs/Alo