Slušaj vest

Na osnovu analize fizičkog izgleda, stila, harizme, scenskog nastupa i reakcija publike, veštačka inteligencija izdvojila je sedam pevača koji važe za najpoželjnije muškarce domaće estrade.

Bez konkurencije, Saša Kovačević već godinama drži tron kada je u pitanju muška lepota na estradi. Atletska građa, pravilne crte lica i uvek negovan izgled svrstavaju ga među najatraktivnije pevače regiona. Veštačka inteligencija ističe da se kod njega savršeno spajaju fizička privlačnost, stabilnost i harizma.

1/9 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen

Iako ne pripada mlađoj generaciji, Željko Joksimović i dalje važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na sceni. Njegov šarm, inteligencija i prepoznatljiv glas čine da žene za njim lude i van granica Srbije. AI navodi da je upravo harizma njegova najjača „adut-karta“.

1/6 Vidi galeriju Željko Joksimović Foto: ATA images, Milan Maricic/ATAImages

Suprug Mie Borisavljević sve češće se nalazi u centru pažnje, a veštačka inteligencija ga prepoznaje kao simbol moderne muževnosti. Sveden stil, samopouzdanje i diskretna elegancija čine ga izuzetno privlačnim, posebno ženskoj publici koja preferira nenametljiv šarm.

1/5 Vidi galeriju Bojan Grujić jedan od najboljih frajera na estradi Foto: Printscrean

Frontmen grupe Lexington osvaja prirodnom lepotom i emotivnim nastupima. Njegov osmeh, energija i romantični imidž svrstavaju ga među večite miljenike žena, dok AI ističe njegovu autentičnost i stabilan imidž kroz godine.

1/7 Vidi galeriju Bojan Vasković Foto: Printscreen/Premijera, Printscreen/Instagram, Printskrin Kurir TV

Neizostavan je i Nemanja Stevanović, koji se često opisuje kao „tihi zavodnik“. Njegova prirodna lepota, sveden stil i nenametljiv nastup svrstavaju ga među one koji ne moraju da se nameću da bi bili primećeni. AI posebno ističe njegovu autentičnost i „prirodni šarm“.

Foto: Dragana Udovičić

Na listi se našao i Relja Popović, predstavnik urbane lepote nove generacije. Tetovaže, stil i samouveren nastup čine ga jednim od najatraktivnijih muzičara mlađe scene. Veštačka inteligencija ga ocenjuje kao spoj modernog trenda i izražene muške energije.

Foto: Privatna Arhiva