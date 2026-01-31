OVO SU NAJZGODNIJI PEVAČI SA DOMAĆE ESTRADE PO VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI: Anketa: Ko po vama zaslužuje titulu savršenog?
Na osnovu analize fizičkog izgleda, stila, harizme, scenskog nastupa i reakcija publike, veštačka inteligencija izdvojila je sedam pevača koji važe za najpoželjnije muškarce domaće estrade.
Bez konkurencije, Saša Kovačević već godinama drži tron kada je u pitanju muška lepota na estradi. Atletska građa, pravilne crte lica i uvek negovan izgled svrstavaju ga među najatraktivnije pevače regiona. Veštačka inteligencija ističe da se kod njega savršeno spajaju fizička privlačnost, stabilnost i harizma.
Iako ne pripada mlađoj generaciji, Željko Joksimović i dalje važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na sceni. Njegov šarm, inteligencija i prepoznatljiv glas čine da žene za njim lude i van granica Srbije. AI navodi da je upravo harizma njegova najjača „adut-karta“.
Suprug Mie Borisavljević sve češće se nalazi u centru pažnje, a veštačka inteligencija ga prepoznaje kao simbol moderne muževnosti. Sveden stil, samopouzdanje i diskretna elegancija čine ga izuzetno privlačnim, posebno ženskoj publici koja preferira nenametljiv šarm.
Bojan Vasković (Lexington)
Frontmen grupe Lexington osvaja prirodnom lepotom i emotivnim nastupima. Njegov osmeh, energija i romantični imidž svrstavaju ga među večite miljenike žena, dok AI ističe njegovu autentičnost i stabilan imidž kroz godine.
Neizostavan je i Nemanja Stevanović, koji se često opisuje kao „tihi zavodnik“. Njegova prirodna lepota, sveden stil i nenametljiv nastup svrstavaju ga među one koji ne moraju da se nameću da bi bili primećeni. AI posebno ističe njegovu autentičnost i „prirodni šarm“.
Na listi se našao i Relja Popović, predstavnik urbane lepote nove generacije. Tetovaže, stil i samouveren nastup čine ga jednim od najatraktivnijih muzičara mlađe scene. Veštačka inteligencija ga ocenjuje kao spoj modernog trenda i izražene muške energije.