Pevačica Marija Šerifovićotputovala je na Bali u društvu Jovane Pajić i poznanika koji žive na ovom ostrvu. Ona se sada oglasila i pokazala zbog čega se naljutila na pevačicu pa rekla: "Prekidam sve bilateralne odnose sa Jovanom".

"Završavam svaki kontakt sa Jovanom Pajić"

Marija je objavila novi vlog sa Balija, a u njemu pokazuje kako je Jovana nagovorila da proba voće od kojeg je zamalo povratila. Ovaj video opisala je rečima: "Završavam svaki kontakt sa Jovanom Pajić".

Ovoga puta glavna zvezda videa, pored nje i Jovane Pajić, bilo je ozloglašeno voće durijan. Jovana je bila ta koja je insistirala da kupe ovu namirnicu, za koju je Marija odmah imala spreman opis.

"Do te mere je ogavno..."

- Ovo je video u kojem je Jovana Pajić insistirala da se kupi voće koje se zove kako? Durian. Znači to je, to je nešto do te mere ogavno - rekla je Marija, a onda pokazala pripreme da se uopšte približi ovoj voćki.

Nakon što su je otvorile, Marija je odmah začepila nos, a onda je Jovana degustirala ovaj plod. Ubedivši Mariju da je ukusno, pevačica se jedva osmelila da uzme zalogaj.

- Šta je ovo? Je l' ovo za nešto valja? Nemoj da pipaš rukama. Nećeš nikad da opereš ruke. Je l' ima nešto dobro? Jao majko mila. Jao majko mila - zapomagala je Marija dok se trudila da proba voćku.

Na kraju umalo nije povratila na ovaj ukus, a Jovana se zacenila od smeha jer je uspela da nasamari Mariju da proba najodvratnije voće na svetu.

- Znači neću da se igram ovoga nikad više - ljuta je bila Marija.

