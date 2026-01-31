Slušaj vest

Milica Jokić pomirila se s nekadašnjim saradnikom, kompozitorom Saškom Nikolićem. Kako smo pisali pre dve godine, folk pevačica je počela saradnju sa uspešnim kompozitorom na početku svoje karijere, ali nakon što je objavila pesme koje on potpisuje, a koje su doživele veliki uspeh, njihova saradnja je prekinuta, i to ne baš na lep način.

Sada su sve nesuglasice ostavili iza sebe i palo je pomirenje. Pesme koje su skinute s muzičkih platformi ponovo su dostupne, a Saško i Milica objavom zajedničkog videa iz njegovog studija potvrdili su da je i njihova saradnja ponovo započeta. Njih dvoje su objavili deo numere koju je ovaj uspešni autor napravio za bivšu snajku Ivice Dačića.

Podsetimo, Milica je, nakon što je objavila Saškove pesme, u jednom trenutku odlučila da počne da radi s drugim autorima. Kada mu je rekla da neće više da sarađuje s njim i da bi otišla u drugi studio, Saško je na to pristao, ali ju je podsetio da mu duguje 50.000 evra, jer su saradnju dogovorili tako da ona ne plaća ništa, a da novac od zarade na muzičkim platformama podele. Milici se to nije dopalo i nije pristala, a Nikolić je skinuo pesme s muzičkih platformi.

Tada smo stupili u kontakt s pevačicom, koja nam je rekla da postoje mali problemi i da informacije da duguje novac nisu tačne. Međutim, pozvali smo i Saška, koji je potvrdio priče našeg izvora.

- Pa eto, čuli ste, ja ne bih stvarno ništa više da komentarišem - zaključio je tada kompozitor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali do zaključenja ovog broja nam se nije javljala.

