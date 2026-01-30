Slušaj vest

Relja Popović je pre skoro dve decenije, na dan svoje velike mature doživeo veliku traumu.

Naime, reper koji tada još nije postao javna ličnost, zadobio je taške povrede kada je u njega pucao nepoznati mladić. Kako su mediji tada preneli, do svađe između njih došlo je zbog devojke.

Mladić je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde je operisan, a lekari su izjavili da je zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život. Vatrenom obračunu, kako se nezvanično čulo na mestu pucnjave, prethodila je svađa oko devojke, u obližnjem bifeu, između učenika koji su proslavljali maturu i jednog muškarca", pisali su mediji tada, a prenosi Skandal.

Ubrzo nakon toga prevezen je u Urgentni centar, lekari su uspeli da se izbore za njegov život, ali su morali da mu odstrane slezinu i bubreg.

Reljina izjava

"Tog 22. maja 2008. godine bio sam u kafiću sa drugom i dve drugarice. Za stolom pored nas sedeo je neki čovek koji je imao četrdesetak godina. Bio je vidno pijan. Sve vreme je dobacivao mojim drugaricama, tražio je od njih da mu igraju na stolu, na šta sam ja odreagovao. U verbalnoj raspravi u kojoj sam branio svoje drugarice konobarica nam je rekla da izađemo iz lokala jer mora da zatvori. Krenuli smo napolje i on je u tom trenutku izvadio pištolj i naslonio mi ga na glavu. Ne znam ni sam kako sam uspeo da spustim oružje i samo se sećam stravičnog bola u predelu stomaka. Pao sam na zemlju i izgubio svest. Probudio sam se u Urgentnom centru", pričao je on svojevremeno.

Napadač je iste večeri uhapšen, a potom i osuđen na šest i po godina zatvora."Deset dana bio sam u šok-sobi sa dvadesetčetvoročasovnim nadzorom medicinskog osoblja. Morali su da me operišu jer je metak povredio vitalne organe. Veliku zahvalnost dugujem profesoru Đukiću koji me je operisao i sve vreme vodio moj slučaj. Ni danas ne znam kako bih mu se odužio za sve što je učinio za mene", kazao je on tada.

