Kristina Radenković godinama je uživa u ljubavi sa advokatom Nikola Radojević , sa kojim zvanično nikada nije stala pred oltar. Kako kaže za tim nemaju potrebe, a sa svoje dvoje dece uživaju u Beogradu koji je voditeljki prija iako je do završetka studija živela u Novom Sadu.

- Prvo sam koleno u Vojvodini, tako da, za razliku od pravih Novosađana, tim svojim poreklom ne mogu mnogo da se dičim. U meni ima šumadijske i bosanske krvi, te mi možda zbog toga nikada nije posebno prijala ni tišina ni mir. Uvek sam volela užurbanost, ljudsku graju i zvuk saobraćaja. Ta živost mi daje energiju.

Bila je iskrena

Kristina je otkrila koliko joj je teško da uskladi privatne i poslovne obaveze.

- Uvek se tuđi život čini savršen. Posao je moj najveći stimulans, tako da se ne osećam dobro kad ne radim.Trenutno sam u punoj životnoj snazi i mislim da sam tek sada dostigla punu brzinu. Neminovno, počeću da usporavam, ali imam celu penziju da se odmaram i uživam. Sada nije momenat - rekla je ona i progovorila o venčanju.

- Uopšte o tom papiru više ne razmišljamo. Venčanje spominjemo samo kroz šalu. Mogli bismo da napravimo žurku za sve prijatelje, ali bez matičara, da obnovimo veridbu, predugo sam verena - kroz smeh je rekla Kristina, a šta je sve otkrila o privatnom životu možete pročitati na portalu "Story.rs"

