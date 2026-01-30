NOVA PONIŽENJA I NOVE AMNEZIJE! Ivan obrukao Saru pred čitavom nacijom, učesnici ostali u šoku (VIDEO)
U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom se Sara Stojanović raduje zbog pomirenja sa Ivanom Marinkovićem.
- Prijalo mi je kad smo se poljubili. Ako on pije, ja ne pijem. On je od mene tražio samo da budem iskrena i ja ne bih bila ponižena. Ja sam pogrešila u našem odnosu, nije on. On je jedan gospodin prema meni. Kajem se što nisam ostala sa njim i zbog odnosa sa Saletom. Njemu je sve oprošteno! Za Novu godinu mu kaže da čuva trešnjicu privezak i rekao mi je da bi mi nešto rekao, ali bih pogrešno razumela. Sad sam ga za žurku pitala da li me voli i on je kao iz topa rekao: "Da" - rekla je Sara.
Ivan se nadovezao
- Ja se ne sećam! Šalim se, ja se sećam svega. Nakon svega što je uradila ja sa njom ne bih bio u životu. Sutra bi ovako i rekla za Saleta jer devojka nije bila normalna. Ja ne znam šta se ovde desilo i kako se desilo - rekao je Ivan.
