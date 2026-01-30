Slušaj vest

Kada se Ljuba Stanković prvi put pojavio u "Pinkovim zvezdicama" odmah je osvojio srca publike i članova žirija.

Ljuba je sa samo šest godina pevao kao anđeo, a odmah je postao i glavna atrakcija. Zbog njegovog glasa članovi žirija neretko su plakali, te na njegove interpretacije nisu ostale imune ni Goca Tržan i Jelena Tomašević, a na kraju je odneo i pobedu.

On se nedavno pojavio u emsiji "Amidži šou", te je sve iznenadio, budući da je dosta porastao i promenio se, pa je svojom pojaviom opet oduševio sve. Mališan je obukao teget odelo i stavio leptir mašnu, a mnogi su primetili njegovu "šik" frizuru.

Stanković se još uvek bavi muzikom, peva i imam nastupe u inostranstvu, a pisalo se i da je dobio ulogu u jednoj indijskoj reklami, što je i on sam potvrdio objavom na svom profilu na Instagramu:

- Reklama za Indijsku Televiziju - piše u njegovoj objavi iz 2021. godine, a za domaće medije otkrio je da je imao ponudu da uđe u rijaliti.

