Pevačica Dunja Ilić planira povratak na muzičku scenu, ali će za sada to biti samo diskografski.

Njena javna pojavljivanja je morala da odloži iz zdravstvenih razloga. Ona se oglasila na svom Instagram storiju i objasnila da su pesme spremne.

- Svojoj publici sam dugovala pesme i to sam uradila. Nove pesme su završene i to mi je u ovom trenutku najvažnije - poručila je Dunja, ali nije otkrila kada će ih objaviti.

U svom obraćaju je istakla da je neće biti po emisijama.

- Što se tiče medijskih pojavljivanja, po savetu lekara trenutno neću učestvovati u emisijama i gostovanjima, jer to u ovom periodu nije dobro za moje zdravlje. Usmene izjave za medije su moguće, ali javna pojavljivanja ću, uz iskreno žaljenje, morati da odložim - napisala Dunja, naglašavajući da je zdravlje iznad svega.

Takođe je istakla da će, ukoliko dođe do bilo kakvog izuzetka, javnost o tome biti blagovremeno obaveštena. Podsetimo, Dunja je nedavno prekinula saradnjom sa nekoliko saradnika i o tome pisala na svom Instagramu. Kako je otkrila, članovi njenog starog tima sa kojima se posvađala uklonili su sa Jutjuba sav materijal koji je ranije objavila.

Zbog ove situacije Dunja je najavila i pokretanje tužbe, a putem Instagram storija objasnila je zbog čega njenih starih pesama, albuma i spotova više nema na digitalnim platformama, kao i zašto je stopirano objavljivanje novog albuma.

Završila na ulici

Podsetimo, Dunja Ilić je nedavno otvoreno progovorila o periodu kada je, kako kaže, bila beskućnik zbog poroka i finansijskih problema.

-Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje.Odveli su me u Srbiju -prisetila se nedavno Dunja.

