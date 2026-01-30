Slušaj vest

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, oglasio se iz Rusije gde živi već neko vreme i pokazao koliko je emotivan posle poziva sa majkom.

Ražnatović se u Rusiji potpuno isključio od svega, a jedno vreme je čak ugasio i profile na društvenim mrežama.

Poslednjih dana Veljko s vremena na vreme objavljuje slike sa treninga na Instagramu, pa je tako pokazao i da je rascepao usnu, a danas se čuo sa majkom i najstarijim sinom Željkom i to putem video poziva.

On je na Instagramu objavio skrinšot i pokazao koliko je srećan. Ceca i Veljko nisu skidali osmeh s lica, dok je maleni Željko sedeo kod bake u krilu i nije skrivao radost što vidi oca.

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on ranije.

Ceca otkrila da li planira da poseti Veljka u Rusiji

Njegova majka pevačica Svetlana Ražnatović kaže da se Veljko na uslove u Rusiji ne žali, jer inače voli zimu, a otkrila je i da li planira uskoro da ga poseti.

- Čujemo se. Hladno je u Rusiji, ali on se ne žali inače više voli zimu. Za sada ne planiram da ga posetim imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima i Zvezde Granda i Ceca šou i moji koncerti... Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca za Telegraf.

