Slušaj vest

O odnosu Jelene Karleuše i Dijane Janković, poznatije kao Didi J, polemisalo se godinama, a čini se da je pevačica rešila da stavi tačku na glasine i otkrije kako stoje stvari između njih dve.

Didi J o Jeleni Karleuši

1/9 Vidi galeriju Didi Janković Foto: Robert Pap, Privatna Arhiva, Miloš Petrović

-Nismo ni dobre ni loše, nas dve se ne poznajemo. Jelena zaista jeste velika zvezda i svaka joj čast na svemu što je ostvarila. Fenomelana je, pitali ste me da li uđem nekada na njene društvene mreže, pa ne, iskoči mi ponekad. Imamo zajedničkog fotografa, ona se fenomenalno oblači, a jednom prilikom sam joj čak i pozajmila naočare. Ne volim da komentarišem ljude koje ne poznajem, već ih znam samo iz medija. Ne znam da li nosi fejk stvari - rekla je Didi J pred kamerama Sikter TV-a.

JK pohvalila koleginicu

Sa druge strane Karleuša je u više navrata govorila da gaji simpatije prema Dijani.

“Interesantnija je, luđa i originalnija od skoro svih na našoj tužnoj sceni. Dođe mi da je zapratim”, napisala je Karleuša pre nekoliko godina.

Didi J je komentarisala i Jelenino pojavljivanje na modnoj pisti u Americi kada je stala rame uz rame sa Georginom Rodrigez.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscrean

– Ne, niko mi nije nju spomenuo. Lepo je što je šetala modnom pistom. To je zaista veliki uspeh za jednu Srpkinju, ali da biste postali svetska zvezda, potrebno je mnogo više! Nije dovoljno otići samo jednom i prošetati revijom. Šetala sam na bezbroj revija i to mi nije donelo uspeh. Uspeh su mi doneli moji veliki hitovi, pozicije na top listama, rad sa svetski poznatim producentima i pojavljivanje na svim svetskim crvenim tepisima – rekla je Didi Džej.

Pevačica je pokušala da pojasni već izrečeno. Istakla da pravi uspeh ne dolazi preko noći, već isključivo kroz rezultate i prisutnost na svetskoj sceni.

– Morate konstantno da se pojavljujete, morate da imate rezultate. Top liste i bilbord liste su najvažnije! Recimo, moju najnoviju pesmu bilbord je svrstao u „najhot“ listu sa Kardi Bi i Seksi Redi, i to je jedan od uspeha koji trenutno obeležava moju karijeru, – dodala je pevačica za Hajp prošle godine.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: