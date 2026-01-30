Slušaj vest

Rada Manojlović našla se na snimanju spota kod svoje drage koleginice Ćane, gde je, u svom prepoznatljivom maniru, bila iskrena i bez dlake na jeziku.

Rada je tom prilikom otkrila da bi, kada bi ona organizovala spot za neku svoju pesmu i odlučila da angažuje kolege, ceo restoran bio premali da okupi sve te ljude.

– Ne bi bio dovoljan ni ceo restoran, morala bi šatra – rekla je kroz smeh pevačica.

Dotakla se i teme muzičkih takmičenja, pa je otkrila da li bi se danas, iz ove perspektive, ponovo prijavila na neko od njih.

– Ne bih, osim ako bi isključivo publika odlučivala, a ne žiri. Mene je publika dovela tu gde sam danas. Ljudi su glasali i birali – iskrena je bila Rada.

Rada Manojlović otkrila trenutak koji će večno pamtiti

Pevačica je priznala i da je publika posebno zavolela onog trenutka kada je pokazala svoje pravo lice.

– Najviše su me zgotivili kada sam pokazala svoje rodno mesto, koga se nikada nisam stidela – otkrila je Manojlovićeva.

Povod za nostalgiju bio je i nedavni potez njenog kolege Cobeta Batjarevića, koji je objavio fotografiju iz perioda kada su zajedno, kao Zvezde Granda, išli na turneju po Americi. Rada se sa osmehom prisetila tog vremena.

– To su bila vremena. Taj period života nikada neću zaboraviti. Sve smo imali, na nama je bilo samo da pevamo. To su bila bezbrižna vremena, a ne mogu da verujem da je prošlo dvadeset godina – rekla je emotivno.

Govoreći o sadašnjosti, Rada ističe da je zadovoljna svime što je do sada postigla.

– Danas sam zadovoljna onim što sam uradila. Evo, već sada su mi nastupi bukirani skoro do kraja 2026. godine, a oko svega mi pomaže sestra. Zajedno možemo sve – zaključila je Rada Manojlović.

Kada smo je upitali da li planira da se uda ove godine, otvoreno je rekla da ne beži od toga, ali da joj je karijera prioritet.

