Anita Stanojlović je odlučila da ovo veče priušti svom dečku Luki Vujoviću jooš jedan užitak.

Naime, ona je otišla sa njim u izolaciju, smestila ga u krevet i uzela trimer za obrve s kojim je krenula da mu brije noge.

Ubrzo im se u izolaciji pridružila Aneli Ahmić koja je odmah legla u svoj krevet i okrenula se na drugu stranu kako ne bi gledala ovaj prizor.

