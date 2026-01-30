Anita zgrozila javnost dok je bila u krevetu sa Lukom
PREGADNO! BIĆETE ZGROŽENI KADA VIDITE ŠTA ANITA I LUKA RADE U KREVETU: Ovo se do sada nije desilo u svih devet sezoni
Anita Stanojlović je odlučila da ovo veče priušti svom dečku Luki Vujoviću jooš jedan užitak.
Naime, ona je otišla sa njim u izolaciju, smestila ga u krevet i uzela trimer za obrve s kojim je krenula da mu brije noge.
Ubrzo im se u izolaciji pridružila Aneli Ahmić koja je odmah legla u svoj krevet i okrenula se na drugu stranu kako ne bi gledala ovaj prizor.
