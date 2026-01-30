Slušaj vest

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' gost voditeljskog para Maše Mihailović i Stefana Kandića Kendija bio je učesnik koji je u nedelju napustio ''Elitu 9'' Jovan Rajić.

Kako si, kako se osećaš nakon napuštanja Elite?

- Dobro sam. Moji najbliži su me izgrlili, rekli su mi da ih nisam obrukao. Bili su presrećni kada su me ugledali.

Da li bi promenio nešto u svom učešću?

- Pa da, ali smatram da su neki rijaliti učesnici bili slabiji od mene. Rada je neko za koja smatra da nije bila aktivna. Milan Stojičković je takođe neko ko je veoma povučen. Pored njih dvoje, smatram i da je Sunčica bila veoma malo aktivna, ne drži pažnju nikako, niko je ne konstatuje, samo zna da grabi hranu ljudima i krade.

Zbog čega nisi dao svoj maksimum u rijalitiju?

- Dao sam samo 30% sebe, iskreno, ja to priznajem. Nekako se nisam istakao, to je istina. Nije mi radio mozak, imao sam preveliku tremu. Nisam se snašao ni na samom početku rijalitija.

Trebalo je da gostuje sa tobom tvoj drug Cimi, koji je gostovao u ''Pitam za druga'' dok si bio u rijalitiju i otkazao je gostovanje pred sam početak rijalitija, zbog čega?

- On je moj drug iz detinjstva, ali je on o meni pričao veoma loše. Govorio je da sam ja pokrao ujaka, lagao je neke stvari o meni. U svojim gostovanjima je lagao. On je gostovao jer moji drugari nisu želeli da se ekranizuju, pa se on ekranizovao.

Kako gledaš na tvoj odnos sa Milosavom?

- Ko me je baš znao, znao je kako ja mogu da se ponašam. Rekao sam da sam prvih mesec, dva bio polupan. Krenuo da se družim sa Milosavom, te sam rešio da preko nje ''dobijem vazduha''. Nisam znao da će ona da se zaljubi. Ja se nisam zaljubio. Draga mi je kao čovek, ona je fenomenalna žena, ali ja nisam očekivao da će ona da reaguje tako. Priznala mi je da ima emocije prema meni i da sam ja hteo, da bi se u krevetu nešto desilo sa njom. Rekao sam joj da pred kamerama neće biti ništa i da ćemo nastaviti druženje napolju. Nastavićemo druženje, ali ću joj objasniti da ne može ništa da se desi više od našeg druženja. Mislim i da me je veoma zavolela, govorila je da budem tu za nju. Ona je meni ljubomorisala kada sam pominjao druge devojke.

Kakav ti je bio susret sa Milosavinom ćerkom Aleksandrom i Milovanom?

- Delovala mi je Aleksandra malo ljuto, ali su oni rekli da ne treba Milosava da ima se*s sa mnom, očigledno je da nisu razumeli kakav je naš odnos. Oni su jedna kompleksaška familija, što se dalo videti onda kada su pozdravljali Asmina. Ja nikada nisam bio sa starijim ženama. Moja porodica je znala da od toga nema ništa. Nisam imao nikakvu nameru da ja budem sa Milosavom.

Koje su se onda devojke u rijalitiju tebi dopale?

- Maja. Oko nje je sve haos. Ona je dobar drug, ali veoma traži pažnju. To je činjenica. Željna je doga da je neko veliča, a ja sam tip koji voli kada se meni titra. Kad sam tek ušao, Mina mi se veoma dopala.

