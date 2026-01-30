Slušaj vest

Pevač i osnivač Allegro benda, Sveta Allegro, posle dugogodišnjeg spora sa bivšim članovima grupe konačno je dobio sudsku presudu i povratio svoja autorska prava. Nakon 15 godina pravne borbe, ističe da je pravda spora, ali dostižna. U međuvremenu je snimio novi album sa osam pesama, od kojih svaka nosi posebnu, ličnu priču — od saradnje sa poznatim imenima, preko neostvarenih planova Džeja Ramadanovskog, do numera nastalih tokom oporavka u bolnici.

"Izdao sam svoj album sa osam pesama i krenuo u ovu muzičku akciju iz čiste ljubavi... Ja sam osnovao Allegro bend, nedavno smo završili sve u sudu što je trebalo. Sve presude smo dobili, iscrpeli su se svi mogući elementi posle 15 godina — pravda je spora, ali dostižna. Sve ide sada svojim putem", kazao je on.

Sveta je pre nekoliko godina doživeo tešku saobraćajnu nezgodu, a kako je istakao, muzika mu je izlečila dušu: "Nemam problem sa tim da kažem da je mi je muzika više značila nego što to sam od nje profitirao. Da sam hteo da profitiram davno bih to završio i ne bih se više bavio muzikom. Ceo proces oporavka od saobraćajne nezgode, a i ceo život mi je vezan za muziku, tu su i prijatelji moji koji su me podržavali da se vratim na ovaj put. Atmosfera je uvek vrhunska kada je pevam, uvek ostanemo do zore, to je nešto što nosim u sebi i što ne može da se sakrije. Ako si neko za koga narod čuje da zna da peva, ti si taj — ili jesi ili nisi. Sve ostale profesije mogu da se zamažu, ali kada uzmeš mikrofon ili znaš da pevaš ili ne znaš."

Prisetio se saradnje

Sveta se prisetio i decenije saradnje sa Harisom Džinovićem: "Kada se desila ona glupost sa Allegro bendom, počeo sam da radim sa rođenim bratom i onda se desilo da je moj brat dobio ponudu od benda, a ja od Harisa Džinovića. Došao sam na njegov koncert u Sarajevu gde sam radio među deo od dva sata i onda je on meni rekao: 'Hoćeš ostati sa mnom da radiš' i ostao sam punih 10 godina. To je veliko iskustvo, rad, profesionalac, veliki pevač, pored vokalnih sposonosti imam i instumentalne. Završio sam klavir, nižu muzičku, onda harmoniku, klavijaturu i tako dalje. Sa Harisom sam kvirao klavijaturu i bio mu prateći vokal."

Pevač ističe da je ponosan na svoj novi album: "Ponosan sam, svaka pesma ima svoju priču. 'Mesečinu' sam radio sa Mlađanom Dinkićem, on je, za mene, posle Marine Tucaković najbolji. 'Ništa ili sve' je takođe on radio, a sve ostale su vezane za moj lični život. Jednu pesmu 'Rana stara' je trebao da otpeva pokojni Džej Ramadanovski u nekoj seriji, on je hteo da je otpeva, ali mu se nije dalo. Ta pesma će se naći na mom albumu. Takođe jedna pesma je nastala u bolnici kada sam se oporavljao, zove se 'Hoću noćas da se napijem'. Imam pesmu 'Tako mi nedostaješ', sjajna balada. Imam osam pesama, uradio sam spotove za sve numere..."

