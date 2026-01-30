Slušaj vest

Suzana Perović Blondi, majka Sava Perovića, nekadašnjeg učesnika "Zadruge", ne krije koliko je ponosna na svoje sinove. Međusobno se vole, podržavaju i slažu oko svega, pa čak i kada je u pitanju Blondin biznis - otvaranje profila na Onli fensu.

Blondi je oduvek privlačila pažnju, što svojim izgledom, oblačenjem i ponašanjem, a ništa manje i izjavama. Ona je nedavno rešila da okuša sreću otvaranjem profila na platoformi za odrasle.

Sinovi je podržali

Svojevremeno je u intervju za Kurir piznala da svaka njena odluka zavisi od potvrde sinova, kojima ne želi da kvari sreću, a dugo vremena joj je trebalo da od njih dobije zeleno svetlo da se upusti u ovakav podvig.

- Imam dva sina. Jedan je baš mangup, a Savo se okrenuo muzici. Nikada nisam ništa radila bez potvrde svoje dece. Mi se jako poštujemo. Oni mene uvek pitaju za savet, tako i ja njih. Ja sam svojoj deci rekla da želim da otvorim Onli fens. Moja koža je kao petnaestogodišnjoj devojčici. Ponosim se sama sa sobom i sa svojim telom prvenstveno. Druga stvar želim da drugima pokažem, da jedna žena može da ima pedeset godina a da izgleda odlično. Zaslužujem pehar. Nije važno da li ću se slikati u tangicama ili gola. Nisu loše one što se slikaju gole, već one što se lako daju. Mnoge poznate žene sa estrade hvale svog izgled, a cele su se ubrizgale botoksom. Ja izgledam fenomenalno, i ako sam cela prirodna. Pitala sam Sava da li mi dozvoljava da otvorim Onli Fens, a on mi je rekao:" Nemoj majko, ne znam koliko je to za tebe i da li ćeš podneti taj pritisak" - ispričala je Blondi i nastavila:

- Savo je potom promenio mišljenje, te je rekao: "Kad žena već stavlja provokativne slike, što to ne bi naplaćivala ". Izgleda fantastično u tim godinama - hvali se Suzana.

Blondi priča da je u životu i te kako morala da zasuče rukave, a ponosna je na sebe što je sama uspela sa svojih deset prstiju da vaspita i podigne svoju decu.

- Ja se ne stidim svog tela. Ne stidim se sebe. Ja sam ono što jesam, onaj koji se krije sam od sebe, uzalud jer Bog sve vidi. Ja imam prava da kažem bilo kojoj ženi sve u oči i zato se Crnogorci ponose sa mnom. Ali meno retko može bilo šta da kaže. Razvedena sam jako dugo. Vaspitala sam svoju decu, kuvala sam po hotelima, nisam se stidela ničega da bih decu podigla. Sve sam uspela uz pomoć mojih deset prstiju. Moja deca nikada u životu nisu videla da je čovek izašao iz moje sobe. Nije važno da li ću se slikati u tangicama ili gola. Nisu k*rve one što se slikaju gole, već one što se lako daju - ispričala je Blondi tad za Kurir.

Blondi se nedavno našla u žiži interesovanja, nakon što je isplivalo da je svojevremeno Petar Raspopović Peca gajio simpatije prema njoj, a kako tvrdi on nije bio jedini biznismen u njenom životu.

Magnet za moćne muškarce

- Nikada u životu nisam imala avanturu za jednu noć. Pored Pece koji me jurio godinama i drugi biznismeni su imali pik na mene. Oduvek sam se sviđala moćnim muškarcima. Kod mene je sve ozbiljno. Sad trenutno uživam isto sa jednim poznatim Kotoraninom. Čak ni njemu ne smeta što otvaram Onli fens, rekao mi je: "Hvala Bogu što si se setila".

Sagradila imepriju u Crnoj Gori

Podsetimo, kako je Kurir pisao, kontroverzna rijaliti učesnica i majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi razvila je ozbiljan biznis u Crnoj Gori! Ona u Sutomoru ima četiri, a u Baru tri apartmana koja izdaje u toku, ali i van sezone.

"Njen je ceo poslednji sprat, duž cele zgrade. Ona je to prerađivača, pomerila, rušila, dodavala, tako da je od tavanskog prostora napravila tri ozbiljna stana za izdavanje, zapravo to su apartmani ozbiljno sređeni. Viđamo je često ovde, dočekuje, ispraća goste. Prošle godine je celu sezonu bila sa majstorima, radila sa njima. Ne libi se ničega. Uvek je atraktivno obučena, kad je vidiš misliš pahuljica, damica, uvek atraktivno obučena, a kad treba da se zapne, radi sa muškarcima uporedo. Često se kod nje čuje muzika, ma žena zmaj", ispričao nam je jedan od Suzaninih komšija iz Bara.

