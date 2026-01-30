MAJKA ALEKSANDRE PRIJOVIĆ ĆUTALA OSAM GODINA, A SADA JE SVE JASNO! Evo u kakvom je odnosu sa Lepom Brenom
Aleksandra Prijović venčala se za Filipa Živojinovića davne 2008. godine i od tada do dana današnjeg "kolaju" različite priče o odnosu dve porodice. Iako gospođa Živojinović nije rođena Filipova majka, Lepa Brena odigrala je važnu ulogu u muzičkoj karijeri Prijovićeve.
Majka mlade zvezde u usponu, ćerki je pružila bezuslovnu podršku, a sa porodicom svoga supruga nikada nije ulazila u sukobe, iako se o tome priča već osam godina.
Oduševila
Naprotiv, Borka Mihajlović, pokazala je koliko se dobro slaže sa Lepom Brenom, objavivši fotografiju sa balkanskom zvezdom, na kojoj obe poziraju nasmejane i raspoložene.
Budući da pratioci nemaju priliku da ih vide zajedno ovo je bila jedinstvena prilika i prava senzacija.
Folk diva je imala naočare i nosila je belu košulju dok je Prijina majka bila u elegantnom ali svedenijem stilu.
Ovaj trenutak još jednom je pokazao bliskost porodica Prijović i Živojinović, kao i toplu atmosferu koja vlada među njima daleko od reflektora.
Pogledajte dodatni snimak: