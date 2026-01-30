NAKON BROJNIH PRIČA O RAZVODU: Tamara Milutinović objavila fotku i sada je sve jasno (FOTO)
Prethodnih nedelja domaći mediji brujali su o krizi u braku pevačice Tamare Milutinović i fudbalera Darka Jevtića, ali je Tamara sada još jednom jasno demantovala te priče i pokazala da su porodični odnosi stabilni.
Naime, pevačica se oglasila na društvenim mrežama objavivši fotografiju iz aviona, na kojoj je otkrila da sa ćerkom putuje kod supruga.
"Stižemo tatice", napisala je Tamara.
Ovom objavom Tamara je jasno stavila do znanja da su ona i Darko i dalje složni.
Tamara o pričama da se razvodi
Tamara je nedavno potvrdila da se ne razvodi.
"Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove", rekla je ona, pa dodala:
"Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo."
Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:
"Šta je ovo bejb", otkrila je Tamara, prenosi Mondo.
kurir.rs
