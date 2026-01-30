Slušaj vest

Prethodnih nedelja domaći mediji brujali su o krizi u braku pevačice Tamare Milutinović i fudbalera Darka Jevtića, ali je Tamara sada još jednom jasno demantovala te priče i pokazala da su porodični odnosi stabilni.

Naime, pevačica se oglasila na društvenim mrežama objavivši fotografiju iz aviona, na kojoj je otkrila da sa ćerkom putuje kod supruga.

Foto: Printscreen

"Stižemo tatice", napisala je Tamara.

Ovom objavom Tamara je jasno stavila do znanja da su ona i Darko i dalje složni.

Tamara o pričama da se razvodi

Tamara je nedavno potvrdila da se ne razvodi.

"Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove", rekla je ona, pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Privatna Arhiva

"Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo."

Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:

"Šta je ovo bejb", otkrila je Tamara, prenosi Mondo.

kurir.rs

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: