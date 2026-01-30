Slušaj vest

- Nema potrebe da pričaš sa njim! Ja sam sa njim završila sve - rekla je Matora.

- Ti si cinkara ceo život bila - rekao je Bora.

- Nisam nikoga tužila, ali tebe hoću - rekla je Matora.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

- Ti si meni pretio, a vrata od moje kuće su ti uvek bila otovorena - rekla je Matora.

- Što si mi se unela u facu? - pitao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Pogledajte dodatni snimak: