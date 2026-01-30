Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić je ranije uspela da smrša čak 50 kilograma i dovede liniju do savršenstva, ali je nedavno ponovo dobila nekoliko kilograma.

Sada je presrećna jer se vratila u formu i ponosno pokazuje rezultate napornih treninga.

Već neko vreme redovno Ana posećuje teretanu, o čemu svoje pratioce obaveštava putem Instagrama, objavljujući snimke vežbanja na spravama. Ovog puta je pokazala i kako danas izgleda, pozirala je u providnom kombinezonu ispod kojeg su se nazirali donji veš, ravan stomak i zategnute noge.

Usledio je niz komplimenata na račun njenog izgleda, među kojima su se izdvojili komentari:

-Samo mudro i gas", "Svaka čast", "Nastavi u istom ritmu", "Bravo za istrajnost" - samo su neki od mnogobrojnih komplimenata.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić smršala Foto: Printscrean, Printscreen

Otkrila kako je ranije izgubila 50 kilograma

Jednom prilikom otkrila je uz pomoć koje dijete je smršala 50 kilograma.

- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga sledi moj doručak, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo sveža salata ili pahuljice. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (belo brašno), držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz - istakla je ona.

Pogledajte dodatni snimak: