Slušaj vest

Rijaliti učesnici komentarisali su odnos Mikija Dudića i Milene Kačavende, a ona je tom prilikom istakla da su baš lep par.

U toku je emisija "Gledanje snimaka" u Eliti 9" voditelj Milan Milošević najavio je ljubavni klip Milene Kačavende i Mikija Dudića, koji je nedavno govorio o njihovom poljupcu

- Top, baš smo lep par. Energetski smo kliknuli - rekla je Milena.

1/5 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Kurir, ATA images, Kurir, Printscreen

- Zadovoljan onim što je video bi je i Dudić.

- Svaka čast za montažera. Slika govori više od reči. Bilo je lepo, idemo nekim našim putem pa ćemo videti. Malo mi je sinoć bilo neprijatno. Nisam očekivao da će da mi uzvrati emocijom. Ovo stvarno deluje više od prijateljskog odnosa. Nemamo nameru da prilazimo granice pristojnosti. Ona nije žena za idi mi - dođi mi. Mi muzičari smo popularni da nismo baš za ozbiljne veze - rekao je Miki.

Njihov odnos prokomentarisao je i Anđelo Ranković.

- Vidi se ta energija i senzualnost. Miki odgovara džentlementski. Mislim da je spreman da bude sa Milenom, prija mu. Vidi se da je i ona zagrejana dosta. Miki možda ima kočnicu jer nije siguran kako bi funkcionisao ovde u vezi, ali bi bio sa njom na keca, kao i ona sa njim. Potrebno je vreme da se opusti - rekao je Anđelo.

Njemu se priključio i Janjuš koji je naglasio da se vidi da se Milena Kačavenda i Miki Dudić jedno drugom sviđaju.

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Vidi se da jedno drugo gutaju i da se sviđaju jedno drugom. Oni čim popiju malo sve se vidi. Ja ću ih podržavati ali da to bude pravo - rekao je Janjuš.

Zlata Petrović o Kačavendi

Podsetimo, poljubac Milene Kačavende i Mikija Dudića prokomentarisala je i njegova majka Zlata Petrović.

- Odgledala sam sve, vraćala dva-tri puta baš da vidim... Neću da budem diplomata, reći ću šta mislim. Oni su odrasli ljudi, i on i ona. Imaju i decu iza sebe, imaju pravo. Verovatno taj prostor čini nešto... - rekla je Zlata i dodala:

- Znajući mog Mikija, kad se dvoje ljudi tako zagrli i to im tako prija, znači da imaju neku žiškicu. Naravno, malo i taj alkohol učini svoje. Ništa ne uzimam za zlo, uvek sam zaljubav, ko god da je u pitanju. Ja podržavam čak i ljude koji vole isti pol, iako ja to ne volim, ja to podržavam i srećna sam kada ljudi rade ono što požele. Mi ljudima nikada ne možemo da ugodimo šta god radili u životu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: