Pevačica Mina Kostić pronašla je svoju sreću kraj Maneta Ćuruvije Kaspera, a njihov odnos počeo je na interesantan način - preko interneta. Ona je sada iznela nepoznate detalje i otkrila da je neposredno pred početak njihove veze planirala da se zamonaši.

Mina je objasnila da je bila jako razočarana u muškarce nakon neuspelih ljubavnih odnosa, zbog čega je želela da započne manastirski život.

- Ja sam rešila neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.

- Kada sam rekla Anastasiji da neću da pevam, rekla je: "Mama šta to pričaš?". Katastrofa, kada neko hoće da vas menja i ono što vam je Bog dao, to je strašno.

Ona je rekla i kako se osećala kada je Kasper počeo da joj šalje poruke.

- Meni se to dopalo iz dana u dan je on meni pisao, non stop smo pisali jedno drugom. Vidim ja on meni kulturno piše, rekoh: "Aha, ovde postoji prostor da mogu da pokažem svoje kvalitete. Tako je to počelo - kroz osmeh je rekla pevačica, a Kasper je dodao da ju je upoznao u pravom trenutku jer da joj se tada nije javio, ona bi verovatno otišla u manastir.

- Ona je u tom periodu bila baš u daunu, da kažem u nekoj vrsti razočarenja - dodao je on za "Adria Tv".

Veridba u programu uživo

Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.

Pre nego što su mreže počele da bruje o vrednosti prstena, u medijima se pisalo kako je Mane iskeširao 369,000 dinara za dijamantski nakit kojim će veriti svoju partnerku.

