Veza Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera privukla je veliku pažnju domaće javnosti, a pevačica nije krila da je pored novog partnera srećnija nego ikad.

Naime, Mina nije mogla da odoli, te je na svom storiju objavila Kasperovu fotografiju iz mlađih dana, odnosno iz perioda kada je služio vojsku.

- Moj Kasper - napisala je ona u opisu njegove fotografije u vojničkom odelu.

Kasper Foto: Printscreen/Instagram

"Razmišljala sam da se zamonašim"

Podsetimo, pevačica je otvoreno govorila o teškim trenucima kada je htela i da se zamonaši.

-Mada sam rešila da više nemam šanse i da neću da se upuštam u veze sa muškarcima, razmišljala sam čak i da se zamonašim. Bila sam jako razočarana - priznala je ona.

- Nisam ja tu kriva, oni su, nisu bili pravi. Išla sam u crkvu puno, obilazila manastire...jesam u jednom trenutku htela da ostavim pevanje i sve. Kad sam Anastasiji rekla "neće da peva mama"..."šta to pričaš?" Katastrofa, kada neko hoće da menja što vam Bog dao i vas, ono što ste vi to je strašno - priznala je ona, pa se osvrnula na svog verenika i njihovo dopisivanje.

- Iz dana u dan on meni piše, non stop, on meni i obrnuto. Vdim on mi piše, ali sve kulturno. Kažem "znači ovde postoji prostor da pokažem svoje kvalitete". To je tako krenulo - rekla je pevačica, te priznala u kom je manastiru želela da služi.

-Da, Rakovica zato što sam to i sanjala - otkrila je za Adria TV.