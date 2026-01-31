Slušaj vest

Dea Đurđević trenutno prolazi kroz jedan od najlepših životnih perioda.Voditeljka uskoro će se ostvariti u ulozi majke, a prvo dete čeka sa partnerom kog, za sada, odlučno drži dalje od očiju javnosti.

Iako je trenutno na trudničkom bolovanju, Dea nije zaboravila svoje pratioce na društvenim mrežama, koje je obradovala nežnim detaljem iz privatnog života.

Na Instagramu je podelila fotografiju crvene ruže i plišanog medvedića koji su bili pod staklenim zvonom.

Ovaj romantičan prizor raznežio je njene pratioce, koji su odmah počeli da nagađaju da je pažljiv poklon stigao upravo od njenog izabranika.

"Ljubav", kratko je poručila Dea uz objavu, a emotikonima i komentarima podrške fanovi su joj uzvratili čestitkama i lepim željama.

Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

Srednjoškolska ljubav

Dea nije otkrila identitet oca deteta, sem da joj je bio ljubav iz srednjoškolskih dana.

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve.

Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram