"DOK SAM ČUVALA KRAVE, MAŠTALA SAM O BELOM SVETU" Bila Armanijeva muza, radila na trafici i u pekari, a sad podelila životnu lekciju
Nekadašnja manekenka Ivana Stanković (52), koju je Armani obožavao, dugo je važila za jednu od najlepših Srpkinja. Ivana se povukla iz javnosti, a na mrežama se kad-tad oglasi pa je tako sada na svom Instagram profilu objavila nikad viđene slike iz prošlosti.
Naime, Ivana je podelila niz fotografija iz detinjstva, prikazujući trenutke iz svog voljenog sela Skakavac gde je provela detinjstvo.
- Najlepši dani mog detinjstva, provedeni u selu Skakavac, pored Bosanskog Petrovca, podno Grmečkih planina, sa prirodom još lepšom nego iz filma "Orlovi rano lete". I, dok sam ja, neretko čuvajući krave sa decom tog kraja, maštala o belom svetu kog ću videti jednog dana kao manekenka, ni slutila nisam da nikad ništa lepše od mog Skakavca neću videti… - napisala je Ivana.
Radila na trafici i u pekari
Ivana je nedavno, u intervjuu za domaće medije, otkrila koliko joj je teško i naporno bilo da radi sve te poslove koji su joj bili potpuno nepoznati.
- Bilo je teško, naporno, ali je meni postajalo sve zanimljivije. Živela sam baš onako kako ljudi žive. Išla prevozom, radila pune smene, sve, sve kako treba. Toliko mi se usladilo da sam u trafici radila 5 meseci. Pekara mi je bila najteža. Komšije su me čudno gledale kad me vide da se vraćam iz treće smene u uniformi i sva prebledela od posla. Ja sam sve te poslove našla preko oglasa, neki su me prepoznali neki, doduše mali broj nije. Ja sam htela da se to ekranizuje, međutim kad sam videla da ti ljudi koji su radili sa mnom kao i klijenti nisu bili opušteni odustala sam od snimanja. Inače, još nešto je dovelo do toga, a to je momenat kada je jedna manekenka završila u zatvoru zbog prostitucije, to mi je mnogo teško palo. Ali, u svemu ovome kad ste vi svi objavili da radim u pekari i ostalo, mi je najzanimljivije bilo kada su me ljudi zvali i nudili pomoć. Neki ljudi koje nisam ni čula ni videla godinama, to mi je bilo mnogo drago. To su ljudi koje sam bukvalno možda sretala samo nisam ih ni poznavala, eto to je bilo meni slatko - rekla je Ivana.