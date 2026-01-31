Slušaj vest

U javnosti se pojavila zanimljiva privatna prepiska Milana i Snežane Borjan, koju je na svom Instagram profilu podelila upravo Snežana. Na fotografiji koju je Milan poslao supruzi nalazila se emotivna poruka o osobi koja se iznenada pojavila u njegovom životu i zauvek ga promenila, što je Snežanu u prvi mah zbunilo.

Snežana Borjan drži porodicu pod konac Foto: Print Screen, Kurir Televizija, Shutterstock, Damir Dervišagić

"Pojavila se odjednom u moj život, bez najave i bez plana. Nije pitala da li sam spreman, samo je došla i promenila sve što sam mislio da znam. Od tada više ne verujem u slučajnosti, jer neke osobe ne dolaze da prođu, nego da ostanu" - pisalo je na slici koju je Milan poslao svojoj supruzi Snežani, a zatim mu je ona odgovorila:

"Ko ti je došao u život? Imaš devojku?" - pitala ga je Snežana.

"Ne, bre, budalo jedna nego ti" - dodao je Milan.

Žive u glamuroznoj vili

Snežana i Milan Borjan važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a svoju porodičnu luksuznu oazu u kojoj žive sa sinom izgradili su na obodu Zemuna, koja kako su pisali domaći mediji vredi milione.

Izdržavala ga na početku karijere

Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. Njegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana svojevremeno na "Hype" televiziji.

